وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات کوهستانی شاهد بارش باران همراه با رعد و برق خواهیم بود، ابراز کرد: در این میان با توجه به وقوع رعد و برق مردم استان در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به بارش باران احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد که در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود در کنار حاشیه رودخانه‌ها اتراق نکنند بنابراین هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

رحمان نیا، همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و بیان داشت: شاهد وزش باد شدید در استان خواهیم بود که در این صورت شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی از سرد شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.