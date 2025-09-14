امین قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح کیفی محورهای استان و همچنین پاسخ به مطالبات مردمی، عملیات بهسازی، حذف نقاط پرحادثه در این محور در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در راستای تکمیل طرح بهسازی و اصلاح نقطه پرتصادف محور امام قیس بروجن انجام می‌شود، افزود: بهبود وضعیت راه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای دارد.

قوامی خاطرنشان کرد: این عملیات توسط اداره نگهداری ابنیه فنی راه اجرا می‌شود و تمام توان مجموعه به کار گرفته شده تا پروژه‌ها با کیفیت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: اعتبار این پروژه ۴۱ میلیارد ریال بوده و تلاش‌ها در قالب «جهاد آسفالت» تا آخرین روزهای فصل کاری ادامه خواهد داشت.