  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۹

نصب ۱۵۰ نیوجرسی در محور گردنه شلمزار چهارمحال و بختیاری

نصب ۱۵۰ نیوجرسی در محور گردنه شلمزار چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از نصب ۱۵۰ قطعه نیوجرسی به طول حدود ۶۰۰ متر در محور گردنه شلمزار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای افزایش ضریب ایمنی محورهای مواصلاتی استان و به ویژه گردنه‌های پرتردد، عملیات نصب نیوجرسی در محور گردنه شلمزار انجام شد.

وی افزود: تاکنون ۱۵۰ قطعه نیوجرسی معادل حدود ۶۰۰ متر در این محور نصب شده است و این اقدام بخشی از برنامه‌های راهداری برای ایمن‌سازی مسیرهای پرخطر محسوب می‌شود.

خدابخشی با بیان اینکه گردنه شلمزار یکی از مسیرهای مهم ارتباطی استان است، تصریح کرد: به دلیل شرایط توپوگرافی و تردد بالا در این محور، نصب نیوجرسی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی، افزایش ایمنی کاربران جاده و کاهش خسارات ناشی از تصادفات داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: عملیات نصب نیوجرسی در محورهای مختلف استان ادامه دارد و با جدیت در دستور کار راهداری قرار گرفته تا ضمن ارتقای ایمنی، رضایت بیشتر مردم و کاربران جاده‌ای فراهم شود.

کد خبر 6580969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها