هند همچنان مشتری ثابت نفت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شرکت تحلیل انرژی «ورتکسا» مستقر در لندن پیش‌بینی کرده است که سهم نفت خام روسیه در واردات انرژی هند در بالاترین سطح ممکن باقی بماند. تحلیلگران این شرکت می‌گویند واردات نفت از روسیه، حتی در شرایط تشدید تحریم‌های غرب، همچنان برای دهلی‌نو از نظر قیمت و مزیت رقابتی، گزینه‌ای ضروری است.

به باور کارشناسان، صادرات نفت روسیه از طریق دریا بخش بزرگی از خریدهای نفتی هند را تشکیل می‌دهد؛ به گونه‌ای که این کشور به آسانی قادر به کاهش یا جایگزینی آن نیست. همچنین پیش‌بینی شده است که حجم صادرات نفت روسیه در بازار جهانی نیز حفظ شود و کاهش آن بعید باشد.

این تحولات در حالی است که منابع آگاه می‌گویند دولت آمریکا قصد داشته در نشست روز جمعه گروه هفت، کشورهای عضو را تحت فشار بگذارد تا در واکنش به خرید نفت روسیه توسط هند و چین، تعرفه‌های بسیار بالاتری علیه این دو کشور اعمال کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته از اتحادیه اروپا خواسته بود تعرفه‌هایی تا ۱۰۰ درصد بر واردات از چین و هند اعمال شود و اکنون این فشارها را به متحدان گروه هفت نیز گسترش داده است. ماه گذشته نیز ایالات متحده تعرفه واردات کالا از هند را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه خرید نفت روسیه توسط این کشور عنوان کرد.