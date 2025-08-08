سیاست های ترامپ علیه هند زحمت ۲۰ ساله آمریکا را به باد می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روزنامه نویه زوریخه تسایتونگ گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تصمیم خود در اعمال تعرفه سنگین بر واردات کالا از هند به خاطر خرید نفت روسیه توسط این کشور، در حال نابود کردن سالها تلاشهای دیپلماتیک آمریکا برای تحکیم روابط سیاسی با این کشور آسیایی است.
این روزنامه تأکید کرده که ترامپ به مذاکره کنندهای بی رحم معروف است که حتی به دوستان خود نیز رحم نمیکند؛ اما هند یک موضوع خاص است، چرا که ترامپ در حال نابود کردن تلاشهای ۲۰ ساله آمریکا برای نزدیک شدن به این کشور است.
آمریکا مدتهاست که به هند به عنوان یک رقیب مهم برای چین در آسیا نگاه میکند و تلاشهای زیادی را برای پر رنگ کردن نقش این کشور در حوزههای امنیتی و سیاسی کرده و حتی هند را به گفتگوهای امنیتی ۴ جانبه استرالیا، آمریکا و ژاپن وارد کرد.
دولت هند اقدام آمریکا در اعمال تعرفه علیه فقط این کشور، و نه دیگر خریداران نفت روسیه از جمله ترکیه، فرانسه، هلند و ایتالیا، را ناعادلانه و غیر قابل توجیه میداند، و این اقدام ترامپ بسیاری از هندیها را به یاد سیاستهای استعماری انگلیس که مملو از فشار و تهدید بود، انداخته است.
دولت آمریکا اخیراً تعرفه واردات کالا از هند را به ۵۰ درصد افزایش داده که ۲۵ درصد آن بهخاطر خرید نفت از روسیه است.
