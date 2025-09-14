ابداع چسب پزشکی با الهام از صدف برای شکستگی استخوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، چسب جدید برای ترمیم سریع استخوان های شکسته بدون نیاز به صفحه های فلزی، پیچ و مهره یا جراحی های بزرگ ابداع شده است.

این ابداع جدید را می توان به طور مستقیم به محل شکستگی تزریق کرد تا فرایند ترمیم استخوان تسریع شود. چسب مذکور قطعات استخوان را در دو تاسه ثانیه بهم می چسباند و حتی در مناطقی از بدن که مملو از خون است و بیشتر چسب های پزشکی تاثیر ندارند، کارآمد خواهد بود.

به گفته محققان این چسب نوین شیوه چسبیدن صدف ها به سطوح زیر آب را تقلید می کنند زیرا محیط استخوان ها نیز مانند صدف ها مرطوب است و چسب ها به سختی می چسبند. لین شیان فنگ جراح ارتوپد ارشد بیمارستان ران ران شاو می گوید این چسب می تواند طی دو تا سه دقیقه استخوان ها را به طور دقیق بهم بچسباند.

صدف ها با کمک چسبی غنی از پروتئین به نام سیمان زیستی می توانند به هر سطحی بچسبند. این ماده برخلاف چسب های معمولی در محیط های مرطوب، نمکی و در حال حرکت، می چسبد و پیوندی قدرتمند ایجاد می کند که نسبت به فشار و فرسایش مقاوم است. محققان با بررسی این فرایند طبیعی متوجه شدند چسب صدف نوعی واکنش شیمیایی قدرتمند با سطوح ایجاد می کند و به سرعت سخت می شود.

پژوهشگران چینی با تقلید از این مکانیسم Bone-۰۲ را ابداع کردند تا در محیط مرطوب و مملو از خون بدن انسان مستحکم بماند. چسب جدید ویژگی های خارق العاده ای از جمله توانایی تحمل فشار قابل توجه را دارد. تست ها نشان داد این چسب مقاومت پیوندی بیش از ۴۰۰ پوند (بیش از ۱۸۱ کیلوگرم) دارد. همچنین مقاومت برشی آن ۰.۵ مگاپاسکال است که نشان دهنده مقاومتی خارق العاده در برابر لغزش و جدا شدن است. Bone-۰۲ همچنین دارای مقاومت فشاری ۱۰ مگاپاسکال است که آن را در برابر خرد شدن مقاوم می‌کند.

در کنار این موارد چسب مذکور زیست تجزیه پذیر است، این بدان معناست که پس از ترمیم استخوان جذب می شود و نیازی به جراحی ثانویه برای برداشتن ایمپلنت ها نیست. تست های اولیه حاکی از ایمن بودن، تاثیرگذاری و کاهش ریسک عفونت در مقایسه با ایمپلنت های فلزی است.