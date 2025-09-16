به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هدف این دارو جلوگیری از یک چالش شایع و پر هزینه است که سالانه بیش از یک میلیون نفر به دلیل آن در بیمارستان بستری می شوند.

Enbumyst یک اسپری بینی بومتانید توسعه یافته توسط شرکت Corstasis Therapeutics ونخستین دیورتیک داخل بینی به حساب می آید که برای استفاده در آمریکا تأیید شده است. این روش برای درمان ادم مرتبط با نارسایی احتقانی قلب، بیماری کبد و بیماری کلیوی، از جمله سندرم نفروتیک، در بزرگسالان تجویز می‌شود.

ادم و تجمع مایعات یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین چالش های بیماری های مزمن است. دیورتیک یا ادرارآور خوراکی به طور گسترده توسط پزشکان تجویز می شود اما ممکن است به دلیل جذب ضعیف و عملکرد با تاخیر تاثیر محدودی داشته باشد. اما دیوریتیک های داخل وریدی نیازمند بستری در بیمارستان است.

اسپری دیورتیک جدید برای پر کردن این شکاف طراحی شده و بیمار می تواند به جای اتکا به سیستم بیمارستانی خود از آن استفاده کند.

در آزمایش های بالینی که بین دسامبر ۲۰۲۳ تاآوریل ۲۰۲۴ میلادی انجام شد، ۶۸ بزرگسال ۱۸تا ۵۵ سال شرکت کردند. این اسپری بینی به سرعت جذب شد و تاثیردیورتیک قابل پیش بینی در مقایسه با روش های دیگر داشت.

این درمان مراقبت های استاندارد برای بیماران نارسایی قلبی را متحول می کند. داروی مذکور ایمنی قدرتمند و تحمل بالایی در مراحل آزمایش بالینی نشان داد و شایع ترین عوارض جانبی آن هیپوولمی، سردرد، گرفتگی عضلات، سرگیجه و حالت تهوع گزارش شدند.