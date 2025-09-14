حمیدرضا حاجیبابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیاتی که سالها مطالبه مردم فامنین بوده است، اظهار کرد: پروژه احداث رمپهای ارتباطی، یکی از حلقههای مفقوده زیرساختهای حملونقل این شهرستان بود که اکنون با تخصیص اعتبار ۱۶۴ میلیارد تومانی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه فامنین به دلیل موقعیت جغرافیایی، نقطه اتصال شرق و غرب استان محسوب میشود، افزود: ایجاد دسترسی مستقیم به آزادراه، علاوه بر کاهش بار ترافیکی در جادههای موازی، زمان سفر به شهرهای مهمی همچون همدان و تهران را به شکل ملموسی کاهش خواهد داد.
به گفته حاجیبابایی، این طرح شامل احداث سه رمپ مهم استان طرح شامل احداث سه رمپ مهم است که یکی از آنها مسیر ورودی از آزادراه به سمت همدان را فراهم میکند، دیگری خروجی از سمت همدان به فامنین را ایجاد خواهد کرد و سومین رمپ نیز مسیر ورودی به سمت تهران را تکمیل میکند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای ارتقای ظرفیت و ایمنی مسیر، تعریض پلهای مسیل و پل راهآهن در محدوده پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: اجرای این پروژه به معنای تقویت جریان حملونقل، توسعه فرصتهای اقتصادی و تسهیل رفتوآمد شهروندان است. کاهش تصادفات و ارتقای استانداردهای ایمنی جادهای نیز از دیگر دستاوردهای این اقدام خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تکمیل این پروژه نیازمند همکاری و پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی است، بیان کرد: با بهرهبرداری کامل از این رمپها، فامنین از انزوای نسبی جادهای خارج شده و به شکل مستقیم به شریانهای اصلی کشور متصل میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس عنوان کرد: بر اساس برنامهریزیها، عملیات اجرایی این طرح با تجهیز کارگاه و آغاز مراحل خاکبرداری آغاز شده و بخشهایی از زیرساختهای پلها نیز در حال آمادهسازی است.
وی افزود: با تکمیل بهموقع این پروژه، شاهد جهشی در دسترسی و رفاه مردم منطقه باشند.
