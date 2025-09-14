ماجرای جابجایی درختان در منطقه ۱۴ تهران برای ساخت بزرگراه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش شهردار منطقه ۱۴ در رابطه با جابجایی درختان برای اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری و تقاطع بزرگراه شهید محلاتی- بسیج با بیان اینکه سرانه فضای سبز درون شهری از ۱۵.۹۳ مترمربع در این دوره به ۱۷ مترمربع رسیده و ۷.۳ درصد رشد فضای سبز درون شهری را شاهد بودهایم، اظهار کرد: ما امروز از ۴۳ هزار هکتار فضای سبز درون شهری به ۵۰ هزار هکتار رسیدهایم. به نوعی معادل ۷۰ میلیون مترمربع در این دوره افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در حوزه برون شهری هم از ۱۴ هزار و ۳۳۳ هکتار به ۱۵ هزار و ۴۷۶ هکتار رسیدهایم، خاطرنشان کرد: ۲۹ باغ و ملک به مساحت ۸۷ هزار مترمربع خریداری و به فضای سبز تبدیل شده است. البته در مواردی ناچاریم برای اینکه مسیر مردم کوتاه و مصرف بنزین کمتر شود، درختان را جابجا کنیم که مشکلاتی را هم به دنبال دارد.
بابایی با بیان اینکه دوستانی میگویند یک مسئول برای جابجایی درختان باید استعفا دهد، تصریح کرد: بنده با این موضوع مشکلی ندارم اما آن مسئولی هم که باعث شده بیش از صد هکتار از بوستان سرخهحصار کاسته شود، باید در مورد آن پاسخگو باشد.
سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه پروژه تقاطع بزرگراه شهید محلاتی- بسیج ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: متأسفانه با موانعی که سازمان بسیج ایجاد کرده پروژه متوقف شده است. بارها مواردی را مطرح کردیم و ملاحظات در نظر گرفته شده تا نواقص برطرف شود.
وی ادامه داد: قرار بود بخشی از سازمان بسیج در مسیر طرح باشد که جابجا شد. سه یا چهار بار طرح را تغییر دادیم اما درنهایت متوقف شد. باید درختان جابجا میشد که پروژه تکمیل شود. درختان جابجا شد اما اینکه پروژه اجرا نشده به دلیل موانع موجود است و اگر وجود نداشت، این پروژه امسال به نتیجه میرسید.
آقامیری با بیان اینکه اینگونه نیست که این دوره مدیریت شهری درختان را قطع میکنند، یادآور شد: همواره تداخل در پروژههای شهری وجود داشته است. در اجرای طرحهایی همچون بزرگراههای امام علی (ع) و نواب صفوی، املاکی تملک و درختانی جابجا شدند تا این دو پروژه فاخر اجرایی شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه میتوان قانونی را در نظر گرفت که اگر در طول مسیر درختانی با بن بالا وجود دارند، هیچ گونه جابجایی صورت نگیرد، اظهار کرد: تا زمانی که چنین قانونی وجود ندارد، نمیتوان پروژههای عمرانی را متوقف کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه پروژههای عمرانی هم برای ما اهمیت دارد، گفت: ما در این زمینه در طول سالیان اخیر به شدت موفق بودهایم اما هنر این است که هم طرح عمرانی اجرا و هم درختان حفظ شود.
مهدی چمران افزود: جابجایی درختان در فصل مناسب صورت گرفته و چند درخت باقی مانده بود که بعد از آن جابجا شده است. فروردین ماه نیز جز فصل جابجایی است و به شرایط آب و هوایی بستگی دارد.
وی با بیان اینکه اگر نگهداشت درختان مناسب نباشد خشک میشود، گفت: این در حالیست که جابجایی هم در فصل مناسب انجام شده باشد. این اتفاق تجربهای برای مناطق و سازمان بوستان هاست که در موارد آینده در قرارداد خود این موضوع را لحاظ کنند که مسئول نگهداری درختان مجموعهای است که درخت در آن محل کاشته شده است و باید پاسخگو باشد.
چمران با تأکید بر اینکه وقتی درختان از بخش میانی بزرگراه صدر جابجا و در بوستان ولایت غرس میشد، مرتب پیگیری میکردیم که درختی قطع یا خشک شده است یا خیر، اظهار کرد: خوشبختانه درختی خشک یا قطع نشد و نگهداشت این درختان به خوبی صورت گرفت.
وی ادامه داد: شهردار منطقه برای بازدید از درختان کاشته شده در پادگان اقدام کرده اما اجازه ندادند این بازدید صورت بگیرد که البته باید هماهنگیهایی انجام میشد. باید شرایط مجدداً بررسی شود تا بتوان به نتیجه رسید و تحرکی در این بخش ایجاد کرد.
