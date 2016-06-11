به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری با بیان اینکه سرانه مطلوب برای فضای سبز شهری تا حدود بسیار زیادی به شرایط زیست بومی، ویژگی‌های اقلیمی و همچنین تراکم جمعیت و بافت مسکونی یک منطقه یا یک شهر بستگی دارد، یادآور شد: بدیهی است این سرانه در یک منطقه بیابانی، خشک و با محدودیت منابع آب می تواند با آنچه که در یک منطقه معتدل و مرطوب وجود دارد متفاوت باشد.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اینکه استاندارد سرانه فضای سبز از نظر تأثیرات محیط زیستی با همین استاندارد از نظر شهرسازی متفاوت است، ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت مسکن و شهرسازی این مقدار را برای شهرهای ایران ۷ تا ۱۲ مترمربع و طرح جامع شهر تهران این مقدار را ۱۰ مترمربع در نظر گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تهران دارای بیش از ۱۳هزار هکتار فضای سبز داخل محدوده شهری است، یادآور شد: این محدوده شامل بوستان های درون شهری در ابعاد محله ای، ناحیه ای، منطقه ای و فرامنطقه ای، بوستان های جنگلی داخل محدوده، رفیوژها، میدان ها، لچکی ها، حواشی بزرگراه ها و درختان معابر است که با احتساب جمعیت فعلی تهران، سرانه فضای سبز داخل محدوده شهری ۱۵.۸ (پانزده و هشت دهم) مترمربع است و این میزان نسبت به ۱۰ سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

مختاری با اشاره به اینکه طبق برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران مقرر است تا پایان برنامه دوم سرانه فضای سبز شهری به ۱۷.۴ مترمربع افزایش یابد، اظهار کرد: در این میان سهم سرانه بوستان ها ۶.۷ مترمربع خواهد بود. همچنین تأكید بر آن است كه میزان سرانه فضاهای سبز در مناطق کم برخوردار حداقل به ۶مترمربع افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در محاسبه سرانه فضای سبز درون شهری تهران تنها سطوح فضاهای سبز عمومی در نظر گرفته شده و باغات و فضاهای سبز خصوصی در این محاسبات اعمال نمی شود، گفت: به هر حال به رغم رشد جمعیت شهر تهران طی سه دهه گذشته، میزان توسعه فضاهای سبز به نسبت رشد جمعیت از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهند سرانه فضای سبز در شهر تهران در سال ۱۳۵۷ حدود یک مترمربع بوده است، خاطر نشان کرد: این سرانه در پایان سال ۱۳۶۵ به ۱.۲ مترمربع رسیده است و تا پایان سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۹ مترمربع بوده است. سرانه فضای سبز در شهر تهران در حال حاضر به ۱۵.۸ متر مربع با توجه به جمعیت بیش از ۸ میلیون نفری تهران رسیده است.