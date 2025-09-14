تحویل ۱۳۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خوزستان

روح‌الله عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات ساخت یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف استان در شهریورماه ۱۴۰۴ به اتمام رسیده است. وی افزود: این واحدها در پروژه‌های مختلفی از جمله ۳۵۰ واحد در فرهنگ‌شهر اهواز، اکباتان اهواز، دزفول و مسکن مهر تکمیل شده‌اند و برخی از آن‌ها مانند پروژه ۲۲۰ واحدی اندیمشک به متقاضیان تحویل داده شده است. همچنین آسفالت معابر برخی پروژه‌ها در مراحل پایانی قرار دارد.

عمادی با اشاره به برنامه‌های آتی این اداره‌کل از برنامه‌ریزی برای تخصیص پنج هزار واحد مسکونی جدید در طرح جوانی جمعیت در یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: تاکنون زمین برای حدود هفت هزار متقاضی این طرح تأمین شده و جلسات شورای مسکن استان با محوریت رفع موانع تأمین زمین برگزار شده است.

وی افزود: در شهرهایی که با محدودیت اراضی کشاورزی یا حریم‌های قانونی مواجه هستیم، کارگروهی با حضور دستگاه‌های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، معاونت عمرانی استانداری و سایر نهادها تشکیل شده تا این مشکلات برطرف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان همچنین از رشد چشمگیر تسهیلات مسکن در ماه اخیر خبر داد و اظهار کرد: با همکاری شورای مسکن، شاهد جهش در فعالیت‌های ساختمانی هستیم. از متقاضیان درخواست می‌کنیم برای تشکیل پرونده، تحویل زمین و آغاز عملیات ساخت‌وساز به‌سرعت اقدام کنند.

وی با تأکید بر سیاست دولت مبنی بر حمایت از ساخت‌وسازهای گروهی، افزود: تجربه نشان داده که این مدل بهترین روش برای تسریع در اجرای پروژه‌های مسکونی در استان است.

عمادی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، نیازهای مسکن استان به‌ویژه در طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت به‌خوبی تأمین شود.