به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عمادی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بهزودی و همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان، ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در قالب طرحهای مسکن مهر، نهضت ملی مسکن، انبوهسازان و خودمالکی به متقاضیان تحویل خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان توضیح داد: از مجموع این واحدها، ۹۰۰ واحد مربوط به طرح مسکن مهر است که بخش عمده آن در مجموعه ۲ هزار واحدی نفت اهواز قرار دارد. همچنین برخی واحدهای نیمهتمام مسکن مهر که بیش از ۱۵ سال از آغاز ساخت آنها گذشته، پس از انجام مطالعات مربوط به مقاومسازی اسکلت ساختمان، بهزودی وارد مرحله تکمیل خواهند شد.
عمادی در بخش دیگری از این برنامه به اجرای مصوبه سقف افزایش اجارهبها در استان اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجارهبها در شهرهای بزرگ و بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۹ درصد تعیین شده و تمامی مشاوران املاک و مالکان موظف به رعایت این مصوبه هستند.
وی افزود: مستأجران در صورت افزایش بیش از این میزان میتوانند موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند. همچنین از هفته آینده کارگروهی متشکل از ادارات کل تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاههای نظارتی با تشکیل گشتهای مشترک بر روند اجرای این مصوبه در استان نظارت خواهند کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به برنامه ساخت مسکن استیجاری بیان کرد: یکی از برنامههای وزارت راه و شهرسازی ساخت مجتمعهای مسکونی استیجاری ۸۰ تا ۱۱۰ واحدی است که به زوجهایی که پنج سال از ازدواج آنها گذشته واگذار میشود و سهمیه خوزستان در این طرح ۲۰۰ واحد مسکونی است.
عمادی با اشاره به اهمیت مشارکت متقاضیان در روند ساخت مسکن گفت: تأمین تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان دو رکن اصلی اجرای پروژههای مسکن هستند. در این فرآیند زمین توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود، خدمات مهندسی با حمایت سازمان نظام مهندسی ارائه میشود و پیمانکاران نیز با استفاده از تسهیلات بانکی عملیات ساخت را انجام میدهند.
وی ادامه داد: در خوزستان تلاش شده ساخت واحدهای مسکونی در قالب گروههای سه تا چهار نفره انجام شود؛ به این صورت که زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار شده و متقاضیان به صورت گروهی اقدام به ساخت کنند که این روش در کاهش هزینههای ساخت مؤثر است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان حمایت از دهکهای پایین درآمدی را از دیگر برنامههای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: در این طرح تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و همچنین دهکهای یک تا چهار پرداخت میشود.
وی افزود: همچنین در قالب طرح ساخت مسکن محرومان، سهمیه استان خوزستان یک هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی است که اجرای آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال انجام است.
عمادی در ادامه به طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در این طرح ۸۲ هزار نفر در خوزستان مشمول دریافت زمین هستند که حدود ۱۴ درصد مشمولان کشور را تشکیل میدهد و تاکنون برای ۹ هزار و ۲۰۰ نفر زمین اختصاص یافته است.
وی، یکی از چالشهای اجرای این طرح در استان را وجود زمینهای کشاورزی درجه یک و دو، خطوط و چاههای نفتی و مسیلها عنوان کرد و افزود: بیشترین متقاضیان در شهرستان اهواز با حدود ۱۲ هزار نفر هستند. زمینی در شهرستان کارون برای واگذاری شناسایی شده که با وجود برخی مشکلات حقوقی، با همکاری دادگستری استان در حال پیگیری برای رفع آن هستیم و در صورت حل این مسئله امکان واگذاری زمین به حدود ۶ هزار نفر از متقاضیان فراهم میشود.
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