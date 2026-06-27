۷۰۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده ناشی از جنگ رمضان در خوزستان ارزیابی‌ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عمادی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نرخ افزایش اجاره‌بها برای شهر اهواز با رای حداکثری اعضا ۲۹ درصد معادل ۵۰ درصد نرخ تورم تصویب شد. این نرخ برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعیین شده و هدف از آن کمک به مستاجران است.

وی افزود: برای ضمانت اجرایی و جلوگیری از تخلف، هیئتی متشکل از تعزیرات، صنعت و معدن، دستگاه‌های نظارتی، اطلاعات، سپاه و اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است تا قراردادها را رصد کند و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

عمادی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی در چهار سرفصل کلی شامل راه‌ها، شهرسازی، مسکن و املاک به مردم استان خدمت‌رسانی می‌کند. در بحث تصرف اراضی نیز با همکاری مجموعه قضایی استان به ویژه رئیس کل دادگستری، قضات و دادستان‌ها تلاش می‌شود در لحظه تصرف، قبل از هرگونه اقدام مستحدثاتی، جلوی آن گرفته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: سال گذشته حدود یک میلیون متر مربع اراضی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان که ممکن بود مورد دست‌درازی قرار بگیرد، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی درباره واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پای کار بوده و حدود هفت هزار واحد ارزیابی شد؛ ۱۳۰ واحدی که خسارت کلی دیده بودند به بانک مسکن معرفی شدند و تسهیلات دریافت کردند. واحدهایی که خسارت جدی داشتند و قابل سکونت نبودند نیز پروانه ساخت دریافت کردند و روند بازسازی آن‌ها مطلوب است.

عمادی با اشاره به برنامه افتتاح ۶۲۰۰ واحد مسکونی در سفر وزیر راه و شهرسازی افزود: در بحث اسناد تک‌برگ و تثبیت مالکیت نیز سال گذشته بیش از هشت هزار فقره سند تک‌برگ صادر شد.

وی در پایان عنوان کرد: کمیسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی نیز به صورت فنی پرونده‌های سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنند و در دو سال اخیر تمام پرونده‌های واصل شده تعیین تکلیف شده‌اند.