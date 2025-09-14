  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده

اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده

مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس ماده ۸ مصوبه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات برای تأمین نیاز تولید صادرکنندگان اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی با اشاره به آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در این ماده، قانون‌گذار آگاهانه صادرات را به دو دسته تقسیم کرده است. بر اساس بند نخست، تمامی صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی موظف هستند صد درصد ارز صادراتی خود را صرفاً در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کنند.

صالح عسکری افزود: در بند دوم ماده ۸ نیز تصریح شده است سایر گروه‌های کالایی می‌توانند از روش‌های مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات» بهره‌مند شوند. عسکری تأکید کرد: واردات در ازای صادرات برای نیاز تولید خود، برای گروه‌های مشمول نیز همچنان به قوت خود باقی است.

مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی دلیل این تفکیک را سهم بالای پنج گروه اصلی در تأمین ارز کشور عنوان کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع ارزی ایران از محل صادرات این گروه‌ها تأمین می‌شود

کد خبر 6589020
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها