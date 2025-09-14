سرقت ۹ میلیاردی طلا ازیک مؤسسه توسط کارمند خدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی گزارش رسیده به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس، پیرامون یک فقره سرقت طلا و سکه در یکی مؤسسات تجاری، تیمی از مأموران این کلانتری وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: با اعزام مأموران به محل سرقت و اظهارات نماینده این مؤسسه، معلوم شد مقداری طلا و سکه به ارزش قابل توجه ۹ میلیارد ریال که در دفتر مدیر نگهداری می‌شده مفقود شده که سریعاً مورد اقدام تیم کلانتری قرار گرفت.

سرهنگ افشار اضافه کرد: با تحقیقات صورت گرفته و رصد دوربین‌های مداربسته محل سرقت، مأموران به یکی از کارکنان خدماتی مشغول به کار در مؤسسه مشکوک شده و متهم را با ادله و مدارک کافی دستگیر می‌کنند که سارق پس از آن اعتراف به سرقت و فروش اموال مسروقه می‌کند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم به همراه پرونده تشکیل شده به دستگاه قضائی تحویل داده شده و دستگیری مالخر و پیدا کردن اموال مسروقه در دستور کار تیم عملیات قرار گرفته است.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه نمود: شهروندان حتماً این موضوع را در خاطر داشته باشند که طلا و اموال قیمتی خود را در صندوق‌های امن نگهداری کنند و آنها را در دیدرس دیگران قرار ندهند تا از وقوع این چنین سرقت‌ها پیشگیری شود.