به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مسعودی روز شنبه اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر قدرت‌نمایی و درگیری چند نفر با قمه در یکی از محلات شهر جدید سهند، علی رغم اینکه در این رابطه هیچ تماسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ انجام نگرفته بودند مأموران انتظامی شهرستان جهت بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس در راستای اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات اطلاعاتی در یک عملیات ضربتی، ۲ نفر از اراذل و اوباش را که در حالت مستی اقدام به قمه‌کشی، ایجاد رعب و وحشت کرده بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.