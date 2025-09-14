سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان شیروانی مبنی بر سرقت از انبار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران حین گشت‌زنی به فردی مشکوک شدند که یک حلقه لاستیک تریلی با رینگ را حمل می‌کرد؛ بررسی‌ها نشان داد اموال مسروقه در یک انبار ضایعاتی توسط فرد دیگری نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضائی، متهمان دستگیر و اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

سرپرست انتظامی شیروان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.