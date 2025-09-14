  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۰

سارقان حرفه‌ای در شیروان بازداشت شدند

سارقان حرفه‌ای در شیروان بازداشت شدند

بجنورد- سرپرست فرماندهی انتظامی شیروان از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در پی وقوع سرقت از یک انبار شخصی خبر داد.

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان شیروانی مبنی بر سرقت از انبار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران حین گشت‌زنی به فردی مشکوک شدند که یک حلقه لاستیک تریلی با رینگ را حمل می‌کرد؛ بررسی‌ها نشان داد اموال مسروقه در یک انبار ضایعاتی توسط فرد دیگری نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضائی، متهمان دستگیر و اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

سرپرست انتظامی شیروان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6588695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها