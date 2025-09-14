یک فوریت طرح تعیین حسابرسان شورای شهر تهران برای سال ۱۴۰۴ تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در جریان برگزاری سیصد و پنجاه و سومین صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص یک فوریت طرح تعیین حسابرسان شورای شهر برای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در راستای انجام تکالیف قانونی، لازم است حسابرسان برای سال آینده انتخاب شوند از این رو با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌ها و مشخص شدن حسابرسان، تلاش کردیم این طرح به موقع ارائه شود و با حمایت اعضای شورا، امضاهای لازم جمع‌آوری شد.

وی افزود: در حال حاضر، موضوع یک فوریت این طرح مطرح است و پس از تصویب، طرح برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون‌ها قرار خواهد گرفت؛ اعضای شورا نیز می‌توانند پیشنهادات یا اصلاحات خود را ارائه کنند تا مورد بررسی و اعمال قرار گیرد.

در پایان رأی‌گیری برای یک فوریت طرح تعیین حسابرسان سال ۱۴۰۴ از سوی اعضا انجام شد و این طرح با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.