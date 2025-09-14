  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

یک فوریت طرح تعیین حسابرسان شورای شهر تهران برای سال ۱۴۰۴ تصویب شد

یک فوریت طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته» با اتفاق آرای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در جریان برگزاری سیصد و پنجاه و سومین صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص یک فوریت طرح تعیین حسابرسان شورای شهر برای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در راستای انجام تکالیف قانونی، لازم است حسابرسان برای سال آینده انتخاب شوند از این رو با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌ها و مشخص شدن حسابرسان، تلاش کردیم این طرح به موقع ارائه شود و با حمایت اعضای شورا، امضاهای لازم جمع‌آوری شد.

وی افزود: در حال حاضر، موضوع یک فوریت این طرح مطرح است و پس از تصویب، طرح برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون‌ها قرار خواهد گرفت؛ اعضای شورا نیز می‌توانند پیشنهادات یا اصلاحات خود را ارائه کنند تا مورد بررسی و اعمال قرار گیرد.

در پایان رأی‌گیری برای یک فوریت طرح تعیین حسابرسان سال ۱۴۰۴ از سوی اعضا انجام شد و این طرح با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

