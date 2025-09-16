سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار راجع به وضعیت کشورهای منطقه غرب آسیا و کشورهای عربی پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و مواضع ایران در برابر رژیم کودک کُش، اظهار کرد: حمایت از مردم فلسطین یکی از برنامههای ثابت جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
وی با اشاره به شناخت عمیق امامین انقلاب از رفتار رژیم صهیونیستی، یادآور شد: بنیانگذار انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب همواره در طول این سالها هشدارهای لازم را راجع به رژیم صهیونیستی دادهاند.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره نسبت به حمایت از مردم فلسطین و تلاش در جهت تبیین جنایتهای این رژیم پیش قدم بودهاند، این ایستادگی در برابر ظلم آشکاری است که امروز همه دنیا به وقوع آن اعتراض و اعتراف دارند؛ ما همواره در این رابطه راهبرد مشخصی داشته است و البته این راهبرد را وظیفه شرعی و تکلیف انسانی میدانیم.
سردار شریف ادامه داد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی حفظ منافع ملی کشورمان است، همواره صهیونیستها به محض آنکه فرصتی پیدا کنند ضرباتی را به کشور ما وارد میکنند، نگاهم معطوف به این است که دشمن شماره یک ملت و امتهای اسلامی حتی جهان بشریت صهیونیستها هستند.
وی عملیات طوفان الاقصی را فرصتی برای بازخوانی مجدد پرونده اشغال سرزمین فلسطین دانست و گفت: به لطف الهی این عملیات منجر به آگاهی افکار عمومی در سطح دنیا شد.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در پاسخ به این پرسش که آیا وقت آن نرسیده است که کشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیست متحد شوند و یک مجموعه متحد نظام را شکل دهند، بیان کرد: این یک آرزو است و همه امیدوار هستند یک روزی کشورهای اسلامی و عربی به این موضوع برسند که باید علیه رژیم صهیونیستی اقدام جمعی، منظم و قدرتمند را انجام دهند. این آرزوی همه مسلمانان و آزادیخواهان است. فکر میکنم آرزوی همه ساکنین فلسطین باشد.
سردار شریف همچنین بیان کرد: اینکه در عمل کشورهای عربی و مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی به قدرت واحد تبدیل شوند، با توجه به شرایط موجود چشم انداز روشنی ندارد؛ قطعاً باید به این سمت حرکت کرد تا ستاد دفاعی منظم در برابر صهیونیستها توسط کشورهای اسلامی و کشورهای عربی شکل بگیرد تا بتوانند با قدرت دسته جمعی در برابر صهیونیستها بایستند.
وی افزود: لازم است در مرحله اول مسلمانان و کشورهای عربی به صهیونیستها کمک نکنند، فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود را با این رژیم متجاوز و کودک کنند، در عمل دست از حمایتهای سیاسی بکشند و در مقابله با تجاوزات نظامی آنها مقابله به مثل کنند و اگر شهامت جرأت چنین مقابله به مثلی را ندارند به کسانی که امروز در میدان مبارزه با رژیم صهیونیستی شهامت دارند کمک کنند.
