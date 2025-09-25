اجتماع استانی جبهه «وطن من» با حضور یادگاران دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع مسئولین کمیتهها و ستادهای استانی جبهه مردمی وطن من در ایام هفته دفاع مقدس با حضور یادگاران سالهای حماسه و دفاع و جهادگران دفاع مقدس ۱۲ روزه امروز، برگزار شد.
گفتنی است؛ جبهه «وطن من» مدتی قبل ضمن اعلام موجودیت، تاکید کرده بود: جبهه «وطن من» در پی برپایی ساختاری منسجم و فراگیر است؛ شبکهای ملی که از قلب پایتخت تا دورترین نقاط این خاک مقدس امتداد یافته و ظرفیتهای مردمی، جهادی و انقلابی را در راستای اهداف متعالی ملت، هماهنگ و متحد میسازد.
در بخش دیگری از اعلام موجودیت این جبهه آمده بود: جبههی «وطن من» با افتخار اعلام میکند که خانه مشترک همه نخبگان، جهادگران، پیشگامان علمی و فرهنگی و چهرههای اثرگذار اجتماعی و اقتصادی است. دعوت ما روشن و صریح است: بیایید دست در دست هم، آیندهای شکوهمند برای وطن بسازیم. این جبهه، میدان ارادههای بزرگ و قلبهای سرشار از عشق به ایران است؛ کسانی که باور دارند ایران عزیز را باید با عمل، عزم و همافزایی ملی ساخت، نه با شعارهای تهی.
همچنین تاکید شده است: جبهه وطن من سکویی است که همه جریانهای اصولگرا کشور نگاه خود را از انجا منتشر و به گوش مردم برسانند. جبهه وطن من با تکیه بر مطالبات مردم و به صورت عاقلانه در مقابل کسانی که مانع رشد و پیشرفت کشور شوند خواهد ایستاد.
