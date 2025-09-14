۷ هزار خانواده کمیته امداد خوزستان خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری جشن عاطفهها کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: سال گذشته ۵۵ هزار بسته تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش مقاطع مختلف در شهر، روستا و عشایر تقدیم شد. امسال نیز برای همین تعداد با برآورد ۶۲ میلیارد تومان برنامه ریزی شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان با بیان اینکه به دلیل وجود صنایع در استان، تهران انتظار درصد قابل توجهی کمک دارد، گفت: از سوی صنایع کمک انجام میشود اما در حد قابل قبول نیست؛ البته پتروشیمی در ماهشهر و بندر امام همزمان با آغاز سال تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش کمیته کمک میکند، نفت نیز هر ساله کمکهایی داشته است.
وی اظهار کرد :۵۴ هزار دانش آموز و سه هزار و ۲۰۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند که سال گذشته تعداد دانش آموزان همین تعداد بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان عنوان کرد: امسال هدف گذاری شده به ۵۴ هزار دانش آموز، لوازم و وسایل آموزشی داده شود. البته اگر مشکلات دیگری داشته باشند آن را مرتفع میکنیم.
شیبه با اعلام اینکه قصد داریم جشن عاطفهها را به سمت پرداخت الکترونیک هدایت کنیم، تصریح کرد: پایگاههایی نیز در سطح شهر برپا میشود اما نسبت به سالهای گذشته تعداد آنها کمتر است.
وی در خصوص جغرافیای توزیع لوازم تحریر در سطح استان بیان کرد: همه شهرستانها حوزه جغرافیایی ما است اما برخی نقاط ممکن است به دلیل محرومیت بالا آمار مددجوی بالاتر داشته باشند به طور مثال در شمال خوزستان تعداد بالا است. همچنین اولویت توزیع با ضریب محدودیت اعلامی از سوی وزارت کشور و استانداری است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان، توانمندسازی خانوادهها را اولویت مهم این کمیته طی سالهای اخیر بیان کرد و گفت: اشتغال زایی راه حل این کار است؛ سال گذشته تعهد ما حدود ۱۴ هزار شغل در مجموعه استان بوده که تقریباً ۹۸ درصد آن محقق شده است، در نظارتها و راستی آزمایی های وزارت کار نیز همین عدد ثبت شده که در معیشت خانوادهها تأثیر داشته است.
شیبه ادامه داد: مشاغل ایجاد شده در کمیته امداد خُرد هستند و با توجه به منابعی که داده میشود امکان ایجاد مشاغل بزرگ را نداریم.
وی اظهار کرد: با بانکها و دستگاههای اجرایی رایزنی شده که در این راستا برای هدایا، سالانه از صنایع دستیهای مددجویان کمیته امداد خریداری میکنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان با بیان اینکه در سال جاری اعتبارات اشتغال تخصیص داده نشده، تصریح کرد: اعتبار اشتغال زایی سال گذشته یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن جذب شده است.
به گفته شیبه، سال گذشته هفت هزار خانوار با کارآفرینی خودکفا شدند.
وی گفت: کمیته امداد به سمت ایجاد مشاغل جدید و جذب نیروی کار است به عنوان مثال تولید عسل از جمله طرحهای نوین است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان در خصوص هزینههای ایاب و ذهاب برای دانش آموزان تحت پوشش بیان کرد: این هزینهها در سالهای اخیر به خانوادهها فشار وارد کرده و ردیف اعتباری در این خصوص نداریم اما چنانچه خانوادهای نیازمند هزینه سرویس باشد کمک خواهد شد تا دانش آموزی به دلیل نداشتن سرویس از تحصیل بازنماند.
شیبه تصریح کرد: ۷۹ هزار حامی ایتام در خوزستان وجود دارد که به ایتام دانش آموز کمک تحصیلی داده میشود.
وی مسکن را یکی از اولویتهای کمیته امداد برشمرد و افزود: سال گذشته حدود ۸۰۰ واحد مسکونی با بودجه ۳۲۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و تحویل مددجویان داده شد. همچنین یک هزار و ۴۰۶ مورد تعمیرات منازل انجام شد که ۷۰ میلیارد تومان اعتبار آن بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان سال ۱۴۰۳ را سالی طلایی اعلام و عنوان کرد: در این سال هیچ پروژه مسکن مددجویی نیمه تمامی در استان وجود نداشت و همه پروژههایی که از سالهای گذشته باقی مانده بود به پایان رسید.
شیبه راههای کمک برای جشن عاطفهها را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ و کد دستوری #۰۶۱*۸۸۷۷* اعلام کرد.
به گفته وی، رزمایش توزیع لوازم التحریر چهارشنبه انجام میشود. جشن عاطفهها نیز از اول شهریور ماه آغاز شده اما زنگ عاطفهها دهه اول مهر ماه نواخته خواهد شد.
نظر شما