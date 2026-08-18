اشتباهات مانع قهرمانی جوانان آسیا شد/ ۳ سهمیه ناگویا هنوز قطعی نیست

الهام حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم‌های ملی وزنه‌برداری بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: برای حضور در مسابقات برنامه‌ریزی ما از از سال گذشته شروع شده بود و وزنه‌بردارانی که در این مسابقات شرکت کردند، تقریباً ۹ نفر آنها از مسابقات کشوری نوجوانان و جوانان انتخاب شده بودند که بعد از اردوهای ادواری سال گذشته در آذرماه این وزنه‌برداران را به اردوی اصلی اضافه کردیم.

وی گفت: با توجه به اینکه این بچه‌ها مدت زمان زیادی در اردو نبودند، شرایط جنگ هم باعث شد یک ماه کلاً اردو تعطیل شود و دو ماه هم ما در اردبیل با پنج نفر از بچه‌های اصلی‌مان ادامه دادیم؛ یعنی تقریباً می‌توانم بگویم بچه‌ها سه ماه به دلیل شرایط جنگی در اردو نبودند. اما وقتی به اردو اضافه شدند، با توجه به توانمندی‌شان و برنامه‌ریزی کادر فنی و حمایت‌های فدراسیون به ما کمک شد تا این وزنه‌برداران را به مسابقات برسانیم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان اظهارداشت: واقعاً اگر شرایط تعطیلی اردوها به دلیل جنگ پیش نمی‌آمد، می‌توانستیم نتیجه خیلی بهتری بگیریم. تقریباً به ۷۰ تا ۸۰ درصد اهدافی که داشتیم رسیدیم، اما اتفاقات ناخواسته‌ای هم رخ می‌دهد. امیدواریم در آینده، با توجه به اینکه این بچه‌ها باتجربه‌تر می‌شوند آن اشتباهات در صحنه رخ ندهد و بتوانیم نتیجه‌ای که گرفتیم را به قهرمانی آسیا تبدیل کنیم.

وی گفت: با این حال کسب نایب‌قهرمانی تیم نوجوانان آسیا و مقام سوم تیم جوانان، برای اولین بار در تاریخ وزنه‌برداری بانوان ایران رقم خورد. شرایط می‌توانست بهتر از این باشد، اما باید در نظر داشت که شاکله اصلی تیم ما را وزنه‌بردارانی با سن و سال پایین تشکیل می‌دهند. حتی تعدادی از نوجوانان ما در رده جوانان نیز به روی تخته رفتند و این نخستین تجربه آنان در این سطح بود.

حسینی در ادامه بااشاره به نقاط ضعف وزنه‌برداران گفت:در بحث نوجوانان بچه‌ها واقعاً خوب کار کردند و با اختلاف امتیاز اندکی که با تیم قزاقستان داشتند روی سکوی نایب قهرمانی ایستادند. اما در بحث جوانان، با توجه به اینکه تجربه بچه‌ها کافی نبود، اگر یکی دو نفر حرکتشان ثبت می‌شد شرایط فرق می‌کرد. به عنوان مثال اگر هستی صدیقی در یک ضرب و دینا صدیقی در دوضرب حرکت ثبت می‌کردند ما قطعاً می‌توانستیم مدال‌های بهتری بگیریم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان تأکید کرد: البته هستی صدیقی مدال طلای دوضرب و مجموع را گرفت و مسلماً اگر در یک‌ضرب هم موفق می‌شد، می‌توانست شرایط بهتری داشته باشد. متأسفانه از دست رفتن حرکت یک‌ضرب صدیقی باعث شد جایگاه تیمی ما نزول پیدا کند و اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد، می‌توانستیم حتی سکوی قهرمانی جوانان هم داشته باشیم.

حسینی گفت: ما در این مسابقات یک افتخار دیگر هم داشتیم، مهسا بهشتی شش مدال طلا کسب کرد و به عنوان برترین وزنه‌بردار جوان خانم در آسیا انتخاب شد. این موضوع برای ما خیلی باعث افتخار است، به خاطر اینکه سابقه این وزنه‌برداران کم است، ولی با ورزشکاران و تیم‌هایی رقابت می‌کنند که سال‌ها در وزنه‌برداری سابقه دارند و مدعی هستند. ضمن اینکه رده نوجوانان و جوانان برای ما مهم است، چون زیرساخت‌ها در این رده‌ها تشکیل می‌شود. این وزنه‌برداران در آینده به رده بزرگسالان اضافه می‌شوند و هر اندازه ما در رده‌های پایین بهتر کار کنیم، برای رده بالا امیدوارتر خواهیم شد.

وی درباره شائبه پایین بودن سطح مسابقات پس از کسب مدال طلای مهسا بهشتی بدون ثبت وزنه در رده جوانان نیز توضیح داد: نه، این‌طور نیست. مهسا در دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان بود، در حالی که در رده نوجوانان دسته ۸۶ کیلوگرم نداریم و از ۷۷ کیلوگرم به بالا، دسته مثبت ۷۷ کیلوگرم می‌شود. مهسا در رده نوجوانان در دسته مثبت ۷۷ کیلوگرم و در رده جوانان در دسته ۸۶ کیلوگرم حضور داشت. بحث این بود که مسابقات دسته مثبت ۷۷ کیلوگرم نوجوانان روز پنجشنبه برگزار شد و مسابقه دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان روز بعد برگزار شد. سه وزنه‌بردار دیگر به جز مهسا در دسته ۸۶ کیلوگرم حضور داشتند. وقتی مسابقه این دسته برگزار شد، رکوردهای آن سه نفر با رکورد مهسا که از روز قبل ثبت شده بود، لحاظ شد و مهسا رکورد بهتری نسبت به آنها داشت.

حسینی تأکید کرد: این‌گونه نبود که نفرات دوم و سوم بدون برگزاری رقابت و مدال گرفته باشند. مسابقات این دو دسته در دو روز برگزار شد و این موضوع به دلیل برنامه‌ریزی کنفدراسیون آسیا بود؛ چراکه امکان برگزاری همزمان هر دو دسته وجود نداشت و جدول مسابقات بیش از حد شلوغ می‌شد. ۱۲ نفر در یک دسته و ۱۲ نفر نیز در دسته دیگر حضور داشتند و به همین دلیل امکان برگزاری رقابت ۲۴ وزنه‌بردار در یک روز وجود نداشت.

سرمربی تیم ملی وزنه‌بردار درباره برنامه تیم ملی برای مسابقات پیش رو نیز گفت: عملکرد وزنه‌برداران در قهرمانی آسیا خوب بود و از آنها راضی هستم. با توجه به اینکه بازی‌های آسیایی را پیش رو داریم، بلافاصله پس از بازگشت، بحث ریکاوری و ادامه اردو را با نفراتی که قرار است برای ناگویا اعزام شوند، پیگیری می‌کنیم. همچنین برای نفراتی که به مسابقات جهانی چین اعزام خواهند شد، اردو در حال پیگیری است. زمان زیادی نداریم و همه هدف ما این است که این بچه‌ها با توجه به اینکه در این مسابقات شرکت کرده‌اند، ریکاوری خوبی داشته باشند تا بتوانند در آنجا هم بدرخشند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان درباره نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز اظهار داشت: نفرات اعزامی به ناگویا هنوز نهایی نشده‌اند و هفته آینده اسامی نفرات قطعی اعلام خواهد شد. یک جلسه کمیته فنی نیز در پیش داریم و هنوز مشخص نیست که چه تعداد سهمیه به تیم اختصاص پیدا خواهد کرد. البته سه سهمیه داریم اما هنوز مشخص نیست که سه وزنه‌بردار اعزام می‌شوند یا کمتر. این موضوع هفته آینده مشخص خواهد شد.