دفع حمله پهپادی اوکراین به مسکو؛ سه نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آندری ووروبیوف فرماندار استان مسکو اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک در مقابله با یک حمله گسترده پهپادی به حومه مسکو وارد عمل شدند و بیش از ۱۵۰ پهپاد بر فراز این منطقه سرنگون شده است.

وی افزود: در جریان مقابله با حمله پهپادی در حومه مسکو، یک دختر ۱۰ ساله، یک زن و یک مرد زخمی شدند.

این مقام محلی گفت: در جریان مقابله با حمله پهپادی شب گذشته، به مناطق پاولُوو-پوسادسکی، بوگورودسکی، کولومنا، کوتلنیکی و الکتروستال در حومه مسکو خساراتی وارد شده است.