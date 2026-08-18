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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۹

دفع حمله پهپادی اوکراین به مسکو؛ سه نفر زخمی شدند

دفع حمله پهپادی اوکراین به مسکو؛ سه نفر زخمی شدند

یک مقام محلی روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور، حمله پهپادی گسترده اوکراین را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آندری ووروبیوف فرماندار استان مسکو اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک در مقابله با یک حمله گسترده پهپادی به حومه مسکو وارد عمل شدند و بیش از ۱۵۰ پهپاد بر فراز این منطقه سرنگون شده است.

وی افزود: در جریان مقابله با حمله پهپادی در حومه مسکو، یک دختر ۱۰ ساله، یک زن و یک مرد زخمی شدند.

این مقام محلی گفت: در جریان مقابله با حمله پهپادی شب گذشته، به مناطق پاولُوو-پوسادسکی، بوگورودسکی، کولومنا، کوتلنیکی و الکتروستال در حومه مسکو خساراتی وارد شده است.

کد مطلب 6919819

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