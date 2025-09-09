به گزارش خبرنگار مهر، عیسی اورجزاده روز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سهم شهرداری تبریز از محل عوارض ارزش افزوده در سال گذشته ۲۷ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد. تنها در پنجماهه نخست امسال نیز ۹ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال به حساب شهرداریهای استان واریز شده که رشدی ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین به بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری تاکنون شش هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به این بخش اختصاص یافته که ۲۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
اورجزاده با بیان اینکه وصول مالیات استان در پنجماهه گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته است، افزود: طی این مدت ۱۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال مالیات از مؤدیان حقیقی اخذ شده که ۷۶ درصد تحقق هدفگذاری را نشان میدهد. سهم استان از کل مالیاتهای وصولی کشور نیز ۲.۱ درصد برآورد شده است. به گفته وی، در سال گذشته رقم وصول مالیات در آذربایجانشرقی به ۲۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد ریال رسید که ۶۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ بوده و استان را در جایگاه سیزدهم کشور قرار داده است.
یکی از نکات مهم به گفته اورجزاده، بازگشت مالیات شرکت مس سونگون به استان است. وی اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱ مالیات این مجموعه در استان دیگری وصول میشد اما اکنون تمامی پرداختها در خود استان انجام میشود. مجموع مالیات پرداختی این شرکت طی سالهای اخیر به بیش از ۲۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال رسیده که بخشی به شهرداریها، بخشی به خزانه و بخشی نیز به عنوان مالیات آلایندگی هزینه شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان از شناسایی ۴۸ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در سه سال گذشته خبر داد و گفت: ۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط به سال جاری، ۲۷ هزار میلیارد ریال در سال گذشته و ۱۱ هزار میلیارد ریال نیز در سال ۱۴۰۲ بوده است. وی افزود: تاکنون ۱۰۲ پرونده مربوط به دانهدرشتهای مالیاتی شناسایی شده و تنها در یکی از پروندهها ۳۸ شرکت صوری با فرار مالیاتی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال کشف شدند.
اورجزاده درباره مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای گرانقیمت نیز گفت: تاکنون ۶۱ خانه لوکس و ۶۵ خانه خالی به امور مالیاتی معرفی شده که برای آنها ۸۲ میلیارد ریال مالیات صادر شده است. همچنین در چهار سال اخیر هزاران خودروی لوکس شناسایی و مشمول مالیات شدهاند که مجموع مالیات وصولی از این محل بیش از ۱.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی بیشترین پرداختکنندگان مالیات آلایندگی در استان را پالایشگاه و پتروشیمی تبریز معرفی کرد و گفت: تنها در سال گذشته هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال از این محل به حساب شهرداری تبریز واریز شده است. به گفته اورجزاده، امسال ۴۶ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال در استان «نشاندار» شده تا مؤدیان مالیاتی بتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را انتخاب کنند؛ اقدامی که به جذب سرمایههای خارج از استان، بهویژه از تهران، کمک کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین از فعالیت بیش از ۵۴۰ هزار مؤدی حقیقی خبر داد و گفت: در سال جاری ۷۴ درصد اظهارنامههای این افراد صفر ریال بوده در حالی که این نسبت در سال گذشته ۵۹ درصد بود. به گفته وی، ۹۵ درصد اظهارنامههای ثبتشده از طریق سامانه مؤدیان بدون بررسی تأیید و نهایی میشود و افرادی که از این مسیر اقدام میکنند میتوانند مالیات خود را در ۹ قسط بپردازند و از بخشودگی جرایم برخوردار شوند.
