به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مطلّبی روز سه‌شنبه در این نشست با تأکید بر جایگاه فاخر استاد شهریار در تاریخ شعر و ادب فارسی، اظهار داشت: مقبره‌الشعرا تنها میراثی متعلق به تبریز نیست، بلکه گنجینه‌ای ملی به شمار می‌آید که باید با آمادگی کامل، شایسته‌ترین میزبانی را از میهمانان داخلی و خارجی در مناسبت‌های مهم فرهنگی ارائه دهد.

در این جلسه که با محوریت آماده‌سازی فضای مجموعه برای استقبال از گردشگران و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی برگزار شد، بر ضرورت رفع نواقص محیطی، پاکسازی محوطه، بهسازی فضا و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بازدیدکنندگان تأکید شد.

شهردار منطقه ۱۰ افزود: بزرگداشت استاد شهریار، فرصتی بی‌نظیر برای برجسته‌سازی جایگاه فرهنگی و ادبی تبریز به شمار می‌آید و ضروری است با حداکثر توان، میزبانی درخور شأن از میهمانان این رویداد ملی صورت گیرد.

در پایان این نشست، مطلّبی با حضور در محوطه مجموعه، بازدید میدانی به‌عمل آورد و ضمن بررسی آخرین وضعیت آماده‌سازی، دستورات لازم را برای تسریع در روند تکمیل اقدامات موردنیاز جهت استقبال از میهمانان صادر کرد.