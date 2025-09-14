استفاده از پساب به جای آب شرب؛ صنایع بزرگ تبریز در آستانه یک تحول آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مشکلات تأمین آب مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه تبریز با محوریت استفاده از پساب، به ریاست طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی روز یکشنبه برگزار شد.

روحی در این نشست با تأکید بر اینکه استفاده از پساب، راهکاری هوشمندانه برای مدیریت منابع آبی و حمایت از توسعه پایدار صنایع است، گفت: پروژه انتقال پساب از تصفیه‌خانه تبریز به صنایع بزرگ استان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح، بخش قابل توجهی از نیاز آبی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز از طریق پساب تأمین می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر کاهش فشار بر منابع آب شرب، الگویی موفق برای سایر صنایع نیز خواهد بود.

در این جلسه، علاوه بر بررسی وضعیت موجود، راهکارهای تأمین مالی و انجام اورهال تصفیه‌خانه تبریز برای ارتقای کیفیت پساب مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد حداکثر طی ۱۵ روز آینده اقدامات اجرایی آن به سرانجام برسد.