لزوم ایجاد کارگروه مشترک مرکز پژوهش مجلس و معاونت راهبردی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی رئیسجمهور در دیدار با رئیس و معاونان مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر لزوم همکاریهای مشترک، گفت: به دنبال آن هستیم که معاونت راهبردی و مرکز بررسیهای استراتژیک، تشکیلاتی چابک و هوشمند باشند. ظرفیتهای پژوهشی فراوانی در کشور وجود دارد، اما بهره وری لازم فراهم نمیشود؛ بنابراین باید تلاش کنیم تحقیقات انجامشده در بخشهای مختلف جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند.
وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری میتوانند مکمل یکدیگر بوده و تعامل ارزشمندی داشته باشند که استمرار این همکاریها نتایج بزرگی به همراه خواهد داشت.
معاون راهبردی رئیسجمهور اظهار داشت: طی سالهای گذشته از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کردهام. بسیاری از این گزارشها میتواند کمک بزرگی به دولت باشد تا با سرعت بیشتری اجرایی شود، چرا که بلافاصله در اختیار رئیسجمهور و دیگر اعضای دولت قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه باید سازوکاری مشخص و مدون برای همکاری مشترک میان دو نهاد تعریف شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شخص رئیسجمهور محترم در این زمینه همراهی جدی دارند و برای نظرات کارشناسی اهمیت زیادی قائل هستند. از سوی دیگر دولت نیز موضوعاتی دارد که نیازمند همراهی مجلس است و مرکز پژوهشها میتواند فهم مشترک میان دولت و قوه مقننه را ایجاد و تقویت کند.
اسماعیلی تصریح کرد: اگر ظرفیتهای مرکز بررسیهای استراتژیک و مرکز پژوهشهای مجلس با یکدیگر تلفیق شود، بیشک در بسیاری از امور شاهد تحولات مثبت خواهیم بود.
امروز هماهنگی میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارد
وی ادامه داد: امروز هماهنگی میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوب و حتی بینظیری قرار دارد و اکنون بسیاری از تنشها و اصطکاکهایی که قبلاً بین دولت و مجلس وجود داشت را نداریم، این بهترین زمان برای گفتوگو و بهرهگیری از ظرفیتهای یکدیگر است.
او همچنین تأکید کرد: در صورت نیاز باید توافقنامه سیاستی یا کارگروه مشترک ایجاد کنیم. دسترسی به دادههای یکدیگر امتیاز بزرگی است که آثار آن در عرصه عمل نمایان خواهد شد و برکات فراوانی برای کشور به همراه دارد. رصد مشترک و نگاه مشترک به مسائل کشور باعث میشود راه حل های مشترک اراده کنیم و این موقعیت بینظیری است که باید از آن بهرهمند شویم چرا که مسیر حل مسائل نظام را کوتاه میکند.
معاون رئیس جمهور افزود: مجموعه مراکز پژوهشی حاکمیتی باید انسجام یابند و از همدلی و همفکری به همکاری برسند.
اسماعیلی در ادامه با بیان مصادیقی از همکاریهای مشترک، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم ما بحث چابک سازی دولت و بازنگری در بودجه کل کشور است که هم رؤسای قوای مجریه و مقننه بر آن اتفاق نظر دارند و هم مقام معظم رهبری بر آن مهر تأیید زده اند چرا که اگر بودجه درست مدیریت شود و سازوکار رسیدگی به بودجه و عملیاتی و هدفمند کردن هزینهها صورت بگیرد اتفاقهای خوبی در کشور میافتد.
معاون راهبردی رئیس جمهور تدوین نظام تصمیم سازی و مدیریت بحران را از دیگر مصادیق نیازمند به همکاری برشمرد و گفت: مطالعات خوبی در معاونت راهبردی در این زمینه انجام شده که هم اختیارات دولت محفوظ باشد و هم نظارت مجلس برقرار شود.
اسماعیلی توجه به موضوع تشکلهای اجتماعی و محله محوری در حکمرانی را از دیگر اولویتهای مطالعات مشترک خواند و گفت: این پژوهشها به سرعت میتواند منتج به تصمیم شود و به عنوان راه حل مشترک عرضه گردد.
تعاملات علمی میان قوا، مجادلات سیاسی را کاهش میدهد
در این نشست بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هدف این نشست تقویت تعامل و همکاری است، گفت: اعتقاد داریم تعاملات علمی و گفتوگوهای مشترک میان قوا، مجادلات سیاسی را کاهش میدهد. هرچه بیشتر درباره مسائل کشور گفتوگو کنیم و ارتباط بگیریم و راهحلهای مشترک بیابیم، زمینه رسیدن به اهداف مشترک فراهمتر خواهد شد و با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم گیری شده و به سمت حل سریع مسائل کشور خواهیم رفت.
در این نشست معاونان و مدیران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه تعاملات مشترک و مسائل کشور ارائه نمودند.
شایان ذکر است، استمرار نشستهای مشترک میان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت راهبردی ریاستجمهوری و همچنین تشکیل کارگروههای تخصصی همکاری، از جمله محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.
