  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

رشیدی نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس در شورای عالی نوجوان و جوانان شد

رئیس مجلس طی حکمی محمد رشیدی، را به عنوان «نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی حکمی محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس را به عنوان «نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای محمد رشیدی سلام علیکمرشیدی نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس در شورای عالی نوجوان و جوانان شدبا استناد به مفاد بند (۱۰) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب جلسه (۹۰۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی می‌شوید.رشیدی نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس در شورای عالی نوجوان و جوانان شدتوفیق جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد خبر 6589096
نفیسه عبدالهی

