به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی حکمی محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس را به عنوان «نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای محمد رشیدی سلام علیکمبا استناد به مفاد بند (۱۰) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب جلسه (۹۰۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی میشوید.توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
