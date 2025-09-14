به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی حکمی محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس را به عنوان «نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای محمد رشیدی سلام علیکم با استناد به مفاد بند (۱۰) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب جلسه (۹۰۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی می‌شوید. توفیق جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی