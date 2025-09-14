  1. استانها
  2. همدان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

تأکید فرماندار همدان بر صیانت از زیرساخت‌ها و منابع حیاتی

تأکید فرماندار همدان بر صیانت از زیرساخت‌ها و منابع حیاتی

همدان- فرماندار همدان حفظ زیرساخت‌ها و تأمین منابع حیاتی را اولویت مدیریت بحران شهرستان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان همدان بر ضرورت تجهیز کامل دستگاه‌ها و تأمین امکانات پیش از وقوع بحران تأکید کرد و اظهار کرد: صیانت از زیرساخت‌ها و حفظ منابع انرژی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: با تدوین برنامه‌های جامع که تمامی سناریوهای احتمالی را پوشش دهد، می‌توان دسترسی پایدار به منابع انرژی و آب را تضمین کرد، نیازهای غذایی مردم را در شرایط بحران تأمین نمود و مسیرهای مواصلاتی جایگزین را برای تداوم خدمات فراهم ساخت.

فرماندار همدان همچنین آموزش‌های عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه اجتماعی را از عوامل کلیدی در مدیریت بحران برشمرد و لزوم همکاری هماهنگ مردم و دستگاه‌های اجرایی را یادآور شد.

درویشی نمونه بارز این همگرایی را در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست.

کد خبر 6589243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها