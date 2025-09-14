به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان همدان بر ضرورت تجهیز کامل دستگاهها و تأمین امکانات پیش از وقوع بحران تأکید کرد و اظهار کرد: صیانت از زیرساختها و حفظ منابع انرژی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: با تدوین برنامههای جامع که تمامی سناریوهای احتمالی را پوشش دهد، میتوان دسترسی پایدار به منابع انرژی و آب را تضمین کرد، نیازهای غذایی مردم را در شرایط بحران تأمین نمود و مسیرهای مواصلاتی جایگزین را برای تداوم خدمات فراهم ساخت.
فرماندار همدان همچنین آموزشهای عمومی و بهرهگیری از ظرفیت سرمایه اجتماعی را از عوامل کلیدی در مدیریت بحران برشمرد و لزوم همکاری هماهنگ مردم و دستگاههای اجرایی را یادآور شد.
درویشی نمونه بارز این همگرایی را در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست.
