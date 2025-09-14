محمد خوشسیما در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تجهیز و توسعه مراکز آموزشی فنی و حرفهای شهرستانهای گرمی و انگوت تخصیص یافت.
وی افزود: ۱۰ میلیارد ریال از این اعتبار به اداره کل استان ابلاغ شده و باقیمانده نیز تا پایان سال تخصیص خواهد یافت.
خوش سیما همچنین با اشاره به دیدار با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: مسائل و مشکلات مالیاتی منطقه در این نشست مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
نماینده مردم گرمی و انگوت خاطرنشان کرد: در جریان سفر اخیر ریاست جمهوری به استان اردبیل نیز تفاهمنامه احداث یک مجتمع بزرگ گاو شیری با ظرفیت ۲ هزار و ۲۰۰ رأس دام مولد در شهرستان انگوت توسط شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) به امضا رسید که با احداث این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار، برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
نظر شما