گو با انگوت تخصیص یافت. محمد خوش‌سیما در گفت وبا خبرنگار مهر ، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تجهیز و توسعه مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های گرمی وتخصیص یافت.

وی افزود: ۱۰ میلیارد ریال از این اعتبار به اداره کل استان ابلاغ شده و باقیمانده نیز تا پایان سال تخصیص خواهد یافت.

خوش سیما همچنین با اشاره به دیدار با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: مسائل و مشکلات مالیاتی منطقه در این نشست مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.