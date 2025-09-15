تاکید هاشمیان به سکوت در داخل زمین؛ فقط کاپیتان صحبت کند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در حالی با تساوی یک - یک به پایان رسید که سرخپوشان پایتخت در برخی از دقایق این مسابقه برای ایجاد ضدحمله روی دروازه شاگردان یحیی گل محمدی دچار مشکل تاکتیکی شدند.

فشار هواداران و همچنین عدم هماهنگی بازیکنان تازه وارد در خط میانی و حمله موجب شد تا صدای اعتراض بعضی از بازیکنان این تیم همچون اوستون ارونوف نسبت به هم تیمی‌های خود بلند شود.

موضوعی که با ورود وحید هاشمیان سرمربی سرخپوشان پایتخت همراه بود. او که نشان داده است جایگاه ویژه ای را برای امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس در جهت مدیریت تیم قائل است به بازیکنان تیم هشدار داده است هیچ گونه اعتراضی را در جریان مسابقه نسبت به هم تیمی‌های خود نداشته باشند تا تنها کاپیتان درون زمین با بازیکنی که اشتباه فردی دارد صحبت داشته باشد.

به نظر می‌رسد هشدار هاشمیان به بازیکنان تیمش در راستای حفظ نظم و انسجام تیمی است که او هر هفته در مصاحبه‌هایش نشان می دهد و قصد دارد آن را پیاده کند.