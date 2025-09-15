آرامش مهمترین نیاز پرسپولیس است؛ علیپور در تیم تنهاست

حسن خان‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پرسپولیس در سه هفته ابتدایی لیگ برتر که هدایت آن را وحید هاشمیان در اولین تجربه سرمربیگری‌اش بر عهده گرفته است، بر نیاز این تیم به جذب بازیکن و همچنین حفظ آرامش و انسجام تیمی برای خروج از هرگونه فشار کاذب تاکید کرد. پیشکسوت پرسپولیس معتقد است این تیم برای رسیدن به هماهنگی باید در فضایی آرام کار کند و نباید فشارهای بیرونی روی وحید هاشمیان زیاد شود.

لزوم آرامش در کنار تقویت تیم

خان‌محمدی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به دو تساوی و یک پیروزی پرسپولیس در سه هفته ابتدایی لیگ بیست و پنجم گفت: پرسپولیس نیاز دارد هرچه زودتر به هماهنگی برسد اما این روند نباید با فشار کاذب روی سرمربی پیش برود. تیم وقتی نتیجه مساوی می‌گیرد نباید دچار تنش شود. فوتبال روان و بازی روی زمین تنها در شرایط آرامش ممکن است. البته این را هم باید گفت که پرسپولیس در دو پست کلیدی خط دفاع و خط حمله نیازمند بازیکن تازه است.

او با اشاره به ترکیب فعلی پرسپولیس اظهار داشت: یکی از مشکلات پرسپولیس در بحث جذب بازیکن است. همه پست‌ها به‌ خوبی پوشش داده نشدند و به همین دلیل تیم بالانس ندارد. نمونه‌اش استفاده از فرشاد احمدزاده در دفاع چپ است در حالی‌که پست تخصصی او وینگر است. همین مسئله باعث می‌شود بازیکنان در پست اصلی خود نباشند و کیفیت تیم پایین بیاید.

نیاز به مهاجم تخصصی

خان‌محمدی درباره وضعیت خط حمله نیز توضیح داد: علیپور عملکرد خوبی داشته اما به‌تنهایی کافی نیست و فرصت زیادی هم نصیبش نمی‌شود. یک مهاجم جدید و آماده می‌تواند بار هجومی تیم را بالا ببرد. متأسفانه هنوز این کمبود برطرف نشده است. قطعاً اگر علیپور مثل خودش را در خط حمله داشت دیگر هیچ دغدغه‌ای نبود.

نمایش نه‌چندان مطلوب در سه هفته اول

پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: سه بازی پرسپولیس با سه ایده مختلف تغییر فنی داشته است. در بازی نخست، مشکلات ابتدایی در هماهنگی بین نفرات وجود داشت که این کاملاً طبیعی است اما در بازی با سپاهان و فولاد مشکلات تاکتیکی در نحوه انتقال توپ و خلق موقعیت وجود داشت که فکر می‌کنم در کوتاه‌ترین زمان برطرف خواهد شد چون از تیمی که میلیون‌ها هوادار دارد و چشم آنها به قهرمانی است انتظار دیگری نمی‌رود.

انتظار هواداران از مدیریت و کادرفنی

خان‌محمدی در پایان گفت: هواداران پرسپولیس همیشه انتظار بازی هجومی و خلق موقعیت‌های بیشتر دارند. اینکه در هر بازی فقط یک گل زده شود برای تیم بزرگی مثل پرسپولیس کافی نیست. مدیریت و کادر فنی باید با همکاری هم شرایط را بهبود دهند تا هم آمادگی تیم بهتر شود و هم نگرانی هواداران برطرف گردد.