اهدای تجهیزات ۱۲ میلیارد تومانی برای مهارت‌آموزی در هنرستان‌های دهدشت

دهدشت-مدیر آموزش و پروزش دهدشت گفت: با حمایت مؤسسه خیریه گیتی مهر وسایل آموزشی با هزینه ۱۲ میلیارد تومان برای هنرستان‌های این شهر خریداری شدند.

سید علی بیناپورجعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با حمایت مؤسسه خیریه مهر گیتی، بیش از ۱۲ میلیارد تومان تجهیزات خریداری و به هنرستان‌های دهدشت تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه دو هنرستان فنی ۱۷ شهریور و دارالفنون با رشته‌هایی همچون تربیت‌بدنی، صنایع چوب، کامپیوتر، معماری، حسابداری، تأسیسات، الکتروتکنیک تجهیز شده‌اند، بیان کرد: این هنرستان‌ها سال تحصیلی جدید را با شرایطی متفاوت آغاز خواهند کرد و دانش‌آموزان با انگیزه و اشتیاق بیشتری به فعالیت‌های عملی خواهند پرداخت.

مدیر آموزش و پرورش دهدشت افزود: داشتن تجهیزات و ابزار مناسب، اولویتی اساسی برای هنرستان‌هاست و زمینه ارتقا آموزش‌های مهارتی را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به اهمیت رشته‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه مهارت‌آموزی، افزود: ایجاد بستر مناسب و استقبال دانش‌آموزان از رشته‌های هنرستانی، نیازمند فراهم بودن امکانات و ابزار تخصصی است که می‌تواند نقش بسزایی در جذب و سرمایه‌گذاری در این حوزه ایفا کند.

پورجعفری اضافه کرد: در حال حاضر ۹ هنرستان فنی و کاردانش در شهرستان کهگیلویه با قریب به ۲ هزار دانش‌آموز فعال هستند و اقدام اخیر مؤسسه مهر گیتی موجب شد ۸ رشته مهارتی دو هنرستان فنی ۱۷ شهریور و دارالفنون تحت پوشش کامل تجهیزات قرار گیرند.

