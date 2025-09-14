به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، در مراسم کلنگزنی، ساخت و توسعه ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۷ استان کشور، با تقدیر از این اقدام، اظهار داشت: ساخت مسکن کارگری اتفاق مبارکی است و تمامی طرفهای این پروژه به نوعی برنده هستند، چرا که کارگر میتواند صاحب مسکن شود و صنعتگران و رؤسای شرکتها و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمیدارند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جلب رضایت کارکنان و کارگران مراکز تولیدی، خاطرنشان کرد: اگر یک واحد تولیدی میخواهد درست کار کند، باید همزمان ۲ دسته مشتری را راضی نگه دارد، مشتری اول کارگران و کارکنان خودش است که اگر رضایت آنها جلب شود، در این صورت است که رضایت مشتریان خارجی و کسانی که برای خرید مراجعه میکنند هم تأمین میشود.
پزشکیان با بیان اینکه در پروژههای جدید علاوه بر خانهسازی باید به موضوعات مرتبط دیگر هم توجه کنیم، یادآور شد: در نظر داشته باشید که در هر نقطهای که مسکنسازی انجام میشود، خدمات رفاهی مانند مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی هم به گونهای ساخته شود که ساکنان آن مناطق به راحتی به این خدمات دسترسی داشته باشند؛ وقتی تمام این نکات را در نظر داشته باشید افرادی که ساکن این خانهها میشوند رضایتمندی بالایی خواهند داشت و این منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی بیشتر در جامعه میشود.
رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژههای مسکن کارگری، اظهار داشت: دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژههای مسکن کارگری به کار خواهد گرفت. توصیه من به صاحبان همه شرکتها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد، در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.
پزشکیان در پایان گفت: آغاز به کار این پروژهها گام اول و قدم مبارکی است و امیدوارم ادامه پیدا کند. این اقدامات است که باعث میشود، همبستگی اجتماعی افزایش پیدا کند و کشور در برابر وضعیتهای مختلف پایداری بیشتری از خود نشان دهد.
پس از سخنان رئیس جمهور با دستور مسعود پزشکیان عملیات ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۷ استان کشور آغاز شد.
