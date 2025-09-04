توانمند شدن یک میلیون مددجوی کمیته امام (ره) 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن کازرونی، ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد استان اردبیل در سالن فدک گفت:

کمیته امداد امام خمینی (ره) جزو نهادهای مؤثر، انقلابی و ولایی است که صادقانه در صحنه خدمت رسانی حضور داد، خدمتی بی منت که فقط برای جلب رضای خداوند می‌باشد.

وی افزود: یک سوم از اشتغال ایجاد شده در کشور نتیجه کارها و تلاش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) است و دراین راستا مسئولین امداد شبانه روز و صادقانه در این نهاد مقدس برای پیشبرد اهداف نظام خدمت می‌کنند.

همچنین معاون اداری و مالی امداد امام خمینی (ره) در سخنانی گفت: بیش از ۱۰ هزار نفر از خانواده امداد امام به بازنشستگی مفتخر شدند که برای استفاده از ظرفیت آنان برنامه ریزی شده است.

نوراله مددی با بیان اینکه متأسفانه در کشور هیچ برنامه مدونی در استفاده از ظرفیت بازنشستگان وجود ندارد افزود: یک سری از قوانین نادرست درکشور وجود دارد که دست و پای مسئولین را برای ارائه خدمات می‌بندد.

وی افزود: در چهار سال اخیر ۳۰ هزار واحد مسکونی توسط امداد امام و خیرین احداث و دراختیار مددجویان و نیازمندان قرار گرفته است.

وی کمیته امداد امام خمینی (ره) را بازوی اجرایی دولت ذکر کرد و از کمیته امداد امام (ره) به عنوان یکی از دستگاه‌های موفق در زمینه اشتغال نام برد.

در این مراسم از مدیران سابق و بازنشستگان کمیته امداد امام (ره) تجلیل به عمل آمد.