۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل خبر داد؛

توزیع ۱۶ هزار و ۳۲۰ بسته تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمند

اردبیل - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل از توزیع ۱۶ هزار و ۳۲۰ بسته تحصیلی در بین دانش آموزان تحت حمایت در قالب جشن عاطفه ها خبر داد.

علیرضا حسین نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی و در قالب جشن عاطفه‌ها، ۱۶ هزار و ۳۲۰ بسته تحصیلی در بین دانش‌آموزان تحت حمایت توزیع شد.
وی گفت: ارزش ریالی این بسته‌های تحصیلی بیش از پنج میلیارد تومان برآورد شده است.
حسین‌نژاد بیان کرد: همه ساله جشن عاطفه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف تأمین نیازهای ضروری دانش‌آموزان تحت حمایت در سطح استان اردبیل برگزار می‌شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل تصریح کرد: امسال نیز با برپایی ۲۲۰ پایگاه در سطح شهر، میعادگاه‌های نماز جمعه و مراکز نیکوکاری درصدد تأمین لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان تحت حمایت خواهیم بود.
وی برپایی جشن عاطفه‌ها را گسترش فرهنگ احسان در بین آحاد جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز تحت حمایت برای ادامه تحصیل نیازمند کمک خیران هستند.
حسین‌نژاد در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: خیران از طریق کد آنی پرداخت #۰۴۵*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۵۲ می‌توانند کمک‌های خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به دست دانش‌آموزان نیازمند برسانند.
