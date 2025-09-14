آغاز عملیات احداث و توسعه شبکه آبرسانی در بخش دارخوین شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری عصر امروز یکشنبه با بیان اینکه این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود وضعیت تأمین آب شرب اجرا می‌شود، اظهار کرد: عملیات احداث و توسعه شبکه به طول ۲۰۰۰ متر در منطقه دارخوین آغاز شده و با جدیت در حال پیشرفت است.

وی افزود: در فاز نخست این پروژه، توسعه شبکه به طول ۱۰۰۰ متر در منطقه آلبوبالد – خیابان ۱۶ متری در دستور کار قرار گرفته و روند اجرایی آن در حال پیشرفت است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی بویژه در مناطق روستایی از اولویت‌های جدی من است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات دیرینه مردم این مناطق در زمینه تأمین آب پایدار برطرف شود.

خنفری گفت: اجرای این پروژه‌های زیرساختی و حیاتی، گام بلندی در راستای توسعه پایدار مناطق محروم و بهبود کیفیت زندگی روستاییان عزیز بخش دارخوین است.