آغاز عملیات احداث و توسعه شبکه آبرسانی در بخش دارخوین شادگان

اهواز ـ نماینده مردم شادگان در مجلس ازآغاز عملیات احداث و توسعه شبکه آبرسانی در منطقه دارخوین خبرداد و گفت: این پروژه با هدف بهبود وضعیت تأمین آب شرب درحال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری عصر امروز یکشنبه با بیان اینکه این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود وضعیت تأمین آب شرب اجرا می‌شود، اظهار کرد: عملیات احداث و توسعه شبکه به طول ۲۰۰۰ متر در منطقه دارخوین آغاز شده و با جدیت در حال پیشرفت است.

وی افزود: در فاز نخست این پروژه، توسعه شبکه به طول ۱۰۰۰ متر در منطقه آلبوبالد – خیابان ۱۶ متری در دستور کار قرار گرفته و روند اجرایی آن در حال پیشرفت است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی بویژه در مناطق روستایی از اولویت‌های جدی من است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات دیرینه مردم این مناطق در زمینه تأمین آب پایدار برطرف شود.

خنفری گفت: اجرای این پروژه‌های زیرساختی و حیاتی، گام بلندی در راستای توسعه پایدار مناطق محروم و بهبود کیفیت زندگی روستاییان عزیز بخش دارخوین است.

