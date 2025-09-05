  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

آغاز عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی مسیر خط اسماعیلیه اهواز

آغاز عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی مسیر خط اسماعیلیه اهواز

اهواز - نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس از آغاز عملیات اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه آبرسانی مسیر خط اسماعیلیه به طول پنج کیلومتر خبر داد.

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای رفع مشکلات زیرساختی در حوزه آب شرب روستاهای اسماعیلیه اظهار کرد: عملیات اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه آبرسانی این مسیر به میزان پنج کیلومتر آغاز شده و با سرعت در حال اجراست.

وی افزود: در بخش نخست این پروژه، توسعه شبکه به طول یک هزار و ۷۰۰ متر در روستای شمریه با خط لوله سایز چهار اینچ انجام و به خط اصلی متصل شده است.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با تشریح مراحل اجرای طرح گفت: در ادامه مسیر، عملیات توسعه شبکه برای روستاهای کاظمیه یک و دو، بیوض و صفحه دو در دستور کار قرار دارد که از این میان، اجرای شبکه در روستای بیوض به پایان رسیده و کار در روستای صفحه دو آغاز شده است.

موسوی‌زاده تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی از اولویت‌های جدی بنده است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات دیرینه مردم این مناطق در زمینه تأمین آب پایدار برطرف شود.

کد خبر 6580597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها