به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در صفحه رسمی خود در فضای مجازی نوشت: «فردا روز سرنوشتسازی برای عالم اسلام است. اگر سران کشورهای اسلامی در دوحه حکم قاطع و پشیمانکننده گرفتند، عالم اسلام از عزت سر به آسمان خواهد سایید و اگر به بیانیه و محکومیت اکتفا کردند، ذلت مسلمانها را به تماشا خواهند گذاشت.»
وی تأکید کرد: «ای کاش تصمیم بگیرند فقط یک ماه لولههای نفت را ببندند.»
عاملی هشدار داد که در صورت بسنده کردن به بیانیههای محکومیت، «رژیم خونریز اسرائیل جریتر خواهد شد و با آرامش خاطر به جنایات وحشتناک خود ادامه خواهد داد.»
