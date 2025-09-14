  1. استانها
آیت‌الله عاملی: سران کشورهای اسلامی در دوحه باید تصمیم قاطع بگیرند

آیت‌الله عاملی: سران کشورهای اسلامی در دوحه باید تصمیم قاطع بگیرند

اردبیل- آیت‌الله سید حسن عاملی در صفحه رسمی خود در فضای مجازی نوشت که انتظار می‌رود سران اسلامی در نشست دوحه تصمیمی قاطع بگیرند و حتی برای یک ماه لوله‌های نفت را ببندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در صفحه رسمی خود در فضای مجازی نوشت: «فردا روز سرنوشت‌سازی برای عالم اسلام است. اگر سران کشورهای اسلامی در دوحه حکم قاطع و پشیمان‌کننده گرفتند، عالم اسلام از عزت سر به آسمان خواهد سایید و اگر به بیانیه و محکومیت اکتفا کردند، ذلت مسلمان‌ها را به تماشا خواهند گذاشت.»

وی تأکید کرد: «ای کاش تصمیم بگیرند فقط یک ماه لوله‌های نفت را ببندند.»

عاملی هشدار داد که در صورت بسنده کردن به بیانیه‌های محکومیت، «رژیم خون‌ریز اسرائیل جری‌تر خواهد شد و با آرامش خاطر به جنایات وحشتناک خود ادامه خواهد داد.»

