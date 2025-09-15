  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۶

اجرای روکش آسفالت اسلاری سیل در محور فرعی ارزوئیه-دولت‌آباد–صوغان

کرمان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان از ادامه‌ عملیات روکش آسفالت اسلاری سیل در محور فرعی ارزوئیه - دولت‌آباد– صوغان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، گفت: پروژه روکش حفاظتی آسفالت اسلاری سیل در محور فرعی ارزوئیه - دولت‌آباد – صوغان به طول ۳۰ کیلومتر و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان به درستی پیش می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت این محور در ترددهای مسافرتی و حمل و نقل بار افزود: اجرای این عملیات موجب ارتقای سطح کیفی جاده، افزایش ایمنی کاربران و کاهش حوادث رانندگی خواهد شد.

عبداللهی، تصریح کرد: بهسازی و روکش آسفالت محورهای اصلی استان از جمله برنامه‌های اولویت‌دار این اداره کل است و تلاش می‌شود شرایط مطلوب‌تری برای تردد در راه‌های شریانی استان کرمان فراهم شود.

کد خبر 6589741

