پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز دوشنبه ۲۴ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، مورخ دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ ساعات صبح امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

تا ساعات ظهر در مناطق دریایی استان، افزایش بادهای جنوب شرقی مورد انتظار است و دریا متلاطم خواهد بود.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، ارتفاعات مرکزی و لنگه و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

محدوده دریایی استان، متلاطم خواهد بود. توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی و تفریحی صورت پذیرد.

از فردا در ساعات صبح دریا آرام خواهد بود و در بعدازظهر افزایش بادهای جنوب غربی مورد انتظار است.

به لحاظ دمایی تا روز پنجشنبه به ویژه طی ساعات ظهر سه شنبه و چهارشنبه، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دما در استان پیش بینی می‌شود.