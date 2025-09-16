پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه ۲۵ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ ساعات بعدازظهر امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

صبح امروز شرایط آرامی حاکم خواهد بود و در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است.

در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، ارتفاعات مرکزی و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

دریا طی ساعات صبح آرام و در بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی و تفریحی صورت پذیرد.

روز چهارشنبه نیز این شرایط جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

به لحاظ دمایی تا روز پنجشنبه افزایش دمای بیشینه و در ساعات ظهر کاهش رطوبت نسبی هوا دراستان پیش بینی می‌شود.