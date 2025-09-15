به گزارش خبرنگار مهر، کتاب سیاست جنایی در جرایم ضد تمامیت جسمانی به قلم علی محمدی جورکویه توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

بسیاری از تعارض‌ها و درگیری‌ها و نزاع‌ها از عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و محیطی مانند فقر، جهل، پایمال شدن حقوق، فساد اقتصادی، افراط‌گری حزبی و جناحی، تراکم جمعیت، حاشیه نشینی، اعتیاد، لاابالی‌گری جنسی و … ناشی می‌شود. لذا یکی از راهبردهای سیاست اسلام در راستای پیشگیری از جرایم بر ضد تمامیت جسمانی، زدودن جهل و خرافات، تهذیب اخلاقی، ایجاد رفاه عمومی از طریق ایجاد گشایش در امور اقتصادی مردم و جامعه و … است.

این کتاب اثر علی محمدی جورکویه، که هر جلد با قیمت ۴۵۰.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقه مندان به تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی https://poiict.ir/product/k-13984/ مراجعه کنند.