بازچرخانی و استفاده مجدد از آب از الزامات توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی صبح شنبه در آئین بهرهبرداری از طرحهای بزرگ آب و فاضلاب استان زنجان، این پروژهها را از دستاوردهای مهم دولت در حوزه مدیریت منابع آب دانست و گفت: تسریع در تکمیل شبکه جمعآوری و بازچرخانی آب ضروری است.
وی با بیان اینکه آب مهمترین مسئله امروز کشور است، اظهار داشت: مدیریت منابع آب تنها به مصرف بهینه محدود نمیشود، بلکه بازچرخانی و استفاده مجدد از آب نیز از الزامات توسعه پایدار است. پروژه تصفیهخانه فاضلاب زنجان و طرحهای همراستا با آن، از نمونههای موفقی است که با نگاه آیندهنگرانه طراحی و اجرا شده و میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت ایجادشده در تصفیهخانه فاضلاب شهر زنجان گفت: این تصفیهخانه با دو مدول فعال، امکان پوشش جمعیتی بیش از ۴۱۰ هزار نفر را فراهم کرده و حتی ظرفیت جمعیتی بالاتر نیز در آن پیشبینی شده است.
وی افزود: تاکنون مدولهای اول و دوم با ظرفیتهای ۳۲ هزار مترمکعب و ۴۰ هزار مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری رسیده و جمعیتی در حدود ۱۷۵ هزار نفر از این خدمات بهرهمند شدهاند. برای اجرای این طرحها بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است.
علیآبادی خاطرنشان کرد: تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب استان از اولویتهای جدی ماست. از مجموع ۸۶۰ کیلومتر شبکه مورد نیاز، تاکنون ۴۴۰ کیلومتر احداث شده و برای تکمیل ۴۲۰ کیلومتر باقیمانده باید همه دستگاهها همکاری کنند.
وی افزود: اهمیت این پروژه از سه جنبه قابل توجه است: نخست، تکمیل چرخه آب و تأمین پساب صنایع؛ دوم، جلوگیری از فشار مضاعف به چاههای جذبی و رفع مشکلات زیستمحیطی؛ و سوم، صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده و بهرهبرداری کامل از ظرفیتها است.
وزیر نیرو همچنین به ظرفیت تولید و واگذاری پساب در این تصفیهخانه اشاره کرد و گفت:
در حال حاضر روزانه حدود ۴۸ هزار مترمکعب پساب تولید میشود که بیش از ۳۳ هزار مترمکعب آن به صنایع واگذار شده و نزدیک به ۲۵ هزار مترمکعب دیگر نیز آماده واگذاری است. این پساب میتواند به عنوان یک منبع مطمئن، بخش مهمی از نیازهای صنعتی استان را تأمین کند.
وی با اشاره به اهمیت آبرسانی روستایی در استان زنجان افزود: در استان حدود ۳۵۰ روستا با مشکلات آبی مواجهاند که برای رفع آنها ۲۷۰ پروژه در حال اجراست. دولت تلاش دارد با تأمین منابع و جلب مشارکت بخش خصوصی، در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات آبرسانی روستایی را برطرف سازد.
علیآبادی ادامه داد: یکی دیگر از طرحهای مهم، پروژه جمعآوری خطوط چاههای شمال شهر زنجان است که به طول بیش از دو کیلومتر اجرا شده و به واسطه آن، مشکل کمآبی در شمال شهر زنجان به صورت کامل و پایدار رفع خواهد شد.
وزیر نیرو با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و سرمایهگذاران بخش خصوصی گفت:
این پروژهها نشان داد که هر جا همدلی و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و مردم وجود داشته باشد، میتوان بر محدودیتها غلبه کرد. امیدواریم با تکمیل این طرحها، استان زنجان بتواند از بروز بحرانهای آبی در آینده جلوگیری کرده و مسیر توسعه پایدار را با اطمینان بیشتری طی کند.
