به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه سفر به استان سمنان با بیان اینکه اجلاسیه مجامع جهادی کشور در استان سمنان برگزار شد، تاکید کرد: مدیران حرکتهای جهادی استانها بعلاوه دبیران مجامع جهادی استانهای کشور دور هم جمع شدند.
وی درباره اهداف این نشست توضیح داد: پیوند و گره خودن بین ماموریتهای بسیج سازندگی و گروههای جهادی در سراسر کشور نیازمند بازتعریف و بازنگری بود که این نشست با همین محور در استان سمنان برگزار شد.
رئیس بسیج سازندگی کشورمان با بیان اینکه هدف این کار ارتقای نقش آفرینی گروههای جهادی در ماموریتهای بسیج است، ابراز داشت: دومین محور این رویداد آن است که نظام نامههای مجامع جهادی و قرارگاه عملیات جهادی و نظام نامههای معاونت راهبردی سپاه بازنگری و بررسی شود تا بتوانیم مأموریتها را به روز رسانی کنیم.
زهرایی در ادامه بیان کرد: سومین رویکرد این نشست مجامع جهادی با حضور مجامع جهادی سراسر کشور در سمنان توجه به برنامه ریزی در نقاط محروم بود. ما برای نقاطی مانند سیستان و بلوچستان باید قرارگاههای ویژه تشکیل بدهیم و باید حضور جهادگران در مناطق مرزی و محروم مانند سیستان و بلوچستان و یا استانهای مشابه، ملموستر و شفافتر باشد که در اجلاسیه مجامع جهادی کشور به این مسئله نیز پرداخته شده است.
وی درباره چهارمین محور نشست مجامع جهادی کشور که در سمنان برگزار شد، افزود: ارتباط موثر و مفیر بین گروههای جهادی به ویژه راویان خدمت به خصوص کسانی که دست به قلم و دوربین هستند و میتوانند روایت درستی از فعالیتهای جهادی انجام دهند چهارمین و آخرین محور برگزاری مجامع جهادی سراسر کشور به میزبانی استان سمنان است.
رئیس بسیج سازندگی کشور درباره این محور توضیح داد: مقصود ما از این اقدام نیز آن است که تولیدات محتوا و گزارشهای مکتوب و رسانهای و تصویری از اقدامات جهادی به دست رسانههای حرفهای کشور برسد تا از آن کلیپ، تله فیلم، سریال، گزارش خبری و … بسازند و بتوانیم گروههای جهادی و فعالیتهایشان را در جامعه تبیین کنیم.
