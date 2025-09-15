ذاکری: بندر کاسپین نقطه کلیدی ترانزیت ریلی منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های دیپلماسی ریلی، به دنبال بهره‌گیری از اتصال ریلی بین کشورهای منطقه‌ایم.

ذاکری با اشاره به اهمیت مجتمع بندری کاسپین به عنوان یکی از بنادر مهم دریای کاسپین، افزود: این مجتمع بندری در حال توسعه است و اتصال آن به شبکه ریلی، می‌تواند نقش مؤثری در ترانزیت و صادرات کشور ایفا کند.

وی همچنین با بیان اینکه اجلاس اخیر رؤسای راه‌آهن کشورهای منطقه «CIS» بر افزایش ترانزیت ریلی دریای کاسپین تأکید داشته است، خاطرنشان کرد: بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن از تلاش‌ها و اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی برای تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل ریلی در بندر کاسپین قدردانی کرد و تصریح نمود که ریل‌بنیان بودن طرح‌های توسعه‌ای این بندر، جایگاه بین‌المللی آن را تقویت خواهد کرد.

حضور ۱۳ میلیون گردشگر در منطقه آزاد انزلی

از سوی دیگر، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با بیان اینکه مجتمع بندری کاسپین با اتصال به شبکه ریلی، توانسته ظرف چهار ماه نخست امسال بیش از ۲۶ درصد افزایش تخلیه و بارگیری داشته باشد، افزود: این موفقیت علی‌رغم کاهش حجم بار دریای کاسپین حاصل شده و صادرات در این بندر ۲۵۰ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد که حمل و نقل بارهای ترانزیتی کشورهای منطقه از طریق کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب در دستور کار سازمان قرار دارد و در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۱۰۲ هزار تن بار توسط شبکه ریلی منتقل شده است.

طاعتی مقدم همچنین از دو طرح مهم سازمان برای تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب ریلی کشور خبر داد که شامل توسعه خطوط ریلی در پسکرانه بندر کاسپین و احداث ایستگاه راه‌آهن است و گفت: هر دو پروژه در مراحل نهایی قرار دارند.

وی در پایان با اشاره به حضور ۱۳ میلیون گردشگر در منطقه آزاد انزلی طی سال گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت حمل و نقل مسافر تأکید کرد.