امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ اظهار کرد: به نظرم امسال خیلی فراز و فرود داشتیم. یک جاهایی خیلی خوب بودیم و یک جاهایی خیلی بد. آن چیزی که انتظار میرفت به دست نیاوردیم. تیم ملی با احتساب ۱۲ بازی که انجام دادند، ترکیب اصلی خودشان را پیدا نکردند یا به هر حال نتوانستند کنار هم بازی گروهی خوبی مثل قبل انجام بدهند. چون ما همیشه به خاطر بازی گروهیمان میتوانستیم نتیجه بگیریم. بچهها همه با هم خیلی خوب کار میکردند، همدیگر را پوشش میدادند، ضعفهای همدیگر را جبران میکردند و کاری میکردند که نقاط قوت یکدیگر بیشتر دیده شود، اما در این دوره این موضوع خیلی کم به چشم آمد.
ناهماهنگی در تیم ربطی به بازی تدارکاتی ندارد
پاسور اسبق تیم ملی والیبال ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این ناهماهنگی به دلیل نداشتن بازیهای تدارکاتی بود یا باید آن را یک ضعف در تیم ملی دانست، افزود: به نظرم این دلیل درستی نیست. هفته اول یک اتفاق طبیعی بود و در خیلی از دورهها هم همینطور بوده است، اما همیشه در هفتههای آخر بهترین بازیهایمان را انجام میدادیم و هر هفته بهتر میشدیم، ولی متأسفانه هفته آخر امسال چنگی به دل نزد. قبل از شروع هفته آخر، خیلی امیدوار بودیم که ضعفها را پوشش بدهند و خیلی بهتر از قبل شده باشند، اما از بازیهای هفته آخر خیلی راضی نبودیم.
تیم به یک بازیکن باتجربه در لحظات حساس نیاز دارد
وی ادامه داد: من فکر میکنم تیم به یک رهبر خوب احتیاج دارد؛ به یک نفر که باتجربهتر باشد و بتواند داخل زمین تیم را جمع کند و به بازیکنان جوان کمک کند، چون واقعاً تیم ما جوان است و احتیاج به یک نفر دارد که بتواند این تیم را هدایت کند و رهبر باشد. به نظرم اگر این اتفاق بیفتد، خیلی از مسائل حل میشود. مشکلی که تیم ملی ما دارد این است که خوب بازی میکنیم اما در جاهایی که باید نتیجه حساس را بگیریم، نمیتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم. اینجا جای یک بازیکن باتجربه است که بتواند کمک کند تا تیم نتیجه را به دست بیاورد.
نباید بازیکن جوان سریع به تیم ملی دعوت شود
حسینی درباره انتقادهایی که نسبت به روبرتو پیاتزا و سیاست جوانگرایی در تیم ملی مطرح میشود، اظهار کرد: پیاتزا مربی بسیار خوبی است و در آن هیچ جای شکی نیست. او مربیای با رزومه است و نشان داده با تیمهای خوب، خیلی خوب کار میکند و هم در سطح باشگاهی و هم در سطح تیمهای ملی نتایج خوبی گرفته است. هیچ شکی در این موضوع وجود ندارد. من خودم بیشتر از جوانگرایی به شایستهسالاری اعتقاد دارم. به نظر من نباید یک بازیکن جوان، همین که در رده نوجوانان یا جوانان یک جرقه زد و خودش را نشان داد، سریع به تیم ملی بزرگسالان دعوت شود، چون آن عطش رسیدن به تیم ملی به نظر من در او از بین میرود.
تیم ملی جای تجربهاندوزی نیست
وی ادامه داد: وقتی یک بازیکن خیلی راحت از تیم ملی جوانان به تیم ملی بزرگسالان میرسد، دیگر آن تلاش گذشته را ندارد. بازیکنان قدیمی خودشان را میکشتند تا به سنی برسند که بتوانند وارد تیم ملی شوند. آنها ابتدا در ردههای باشگاهی، نوجوانان و جوانان به پختگی میرسیدند و بعد با تلاش و سختکوشی به تیم ملی بزرگسالان میآمدند و قدر آن موقعیتی را که به دست آورده بودند، میدانستند. اما الان بازیکن هنوز به آن مرحله نرسیده، سریع وارد تیم ملی میشود و من واقعاً به این شیوه نقد دارم. تیم ملی جای تجربهاندوزی نیست؛ تیم ملی جایی است که باید نتیجه بگیرید.
لیگ ملتها باعث شد والیبال ایران تکان بخورد
حسینی در ادامه گفت: اهمیت لیگ ملتهای والیبال را باید درک کنیم و بدانیم که همین لیگ ملتها بود که باعث شد والیبال ما یک تکان اساسی بخورد و بتواند در سطح دنیا رشد کند. این مسابقات برای همه بازیکنان ما انگیزه ایجاد کرد، چون مقابل بهترین تیمهای دنیا قرار میگیرند و حداقل سالی ۱۲ تا ۱۵ بازی سطح بالا در عرصه بینالمللی انجام میدهند. اگر این رقابتها نباشد، شاید فقط در مسابقات جهانی، آن هم هر دو یا چهار سال یکبار، فرصت بازی با تیمهای بزرگ دنیا را پیدا کنیم.
اگر سقوط میکردیم والیبال ضربه بزرگی میخورد
وی افزود: اگر خدای نکرده از لیگ ملتها سقوط میکردیم، ضربه بسیار بزرگی به والیبال ایران وارد میشد. ما مثل کشورهای اروپایی نیستیم که در طول سال مسابقات بینالمللی متعددی داشته باشند. اگر از لیگ ملتها خارج شویم، سطح والیبال ما به شدت افت میکند. برای اینکه بخواهیم یک بازی دوستانه با تیمهایی مثل برزیل، ایتالیا یا فرانسه برگزار کنیم، باید هزینههای بسیار زیادی بپردازیم، اما حالا هر سال در لیگ ملتها مقابل همین تیمها بازی رسمی و پرفشار انجام میدهیم و همین مسابقات باعث رشد بازیکنان ما شده است.
باید قدر بازی با تیمهای مدعی را بدانیم
پاسور اسبق تیم ملی والیبال ایران اظهار کرد: فوتبال، هندبال یا بسکتبال ما چرا به اندازه والیبال پیشرفت نکردند؟ به خاطر اینکه تعداد بازیهای بینالمللیشان کم است. شاید هر دو یا چهار سال یک بار فرصت پیدا کنند با یک تیم بزرگ دنیا بازی کنند، اما ما هر سال این فرصت را داریم و باید قدر این موضوع را بدانیم. نباید اجازه بدهیم این فرصت از بین برود، چون واقعاً برای والیبال ایران حیف است. متأسفانه از هر زاویهای که نگاه کنیم، عملکرد تیم ملی قابل قبول نبود و همه ما افسوس خوردیم. اینکه تیم اینقدر نوسان داشت، واقعاً ناراحتکننده بود. من بازی با ترکیه را دیدم؛ ست اول واقعاً خوب بازی کردیم و گفتم تیم شرایط خوبی دارد، اما در ستهای دوم، سوم و چهارم خوب نبودیم.
نباید به یک باره کل تیم جوان شود
حسینی بااشاره به روند جوانگرایی ادامه داد: بازیکن جوان مثل ابر بهاری میماند؛ یکدفعه با شدت میبارد و بعد ناگهان قطع میشود و باید به آنها زمان داد، بنابراین نمیتوان به یکباره کل تیم را جوان کرد. باید بازیکنان جوان را کمکم به تیم تزریق کرد. به نظر من کار پیاتزا واقعاً سخت بود. اگر خدای نکرده تیم از لیگ ملتها سقوط میکرد، ضربه بسیار بزرگی به والیبال ایران وارد میشد و فشار بسیار زیادی هم روی کادر فنی ایجاد میشد. اگر در لیگ ملتها نمیماندیم، والیبال ما واقعاً آسیب میدید.
وی تأکید کرد: حالا باید در بازیهای آسیایی حتماً نتیجه بگیریم و بتوانیم قهرمان شویم، چون توانایی آن را داریم. در مسابقات قهرمانی آسیا هم کار سختی داریم چرا که ژاپن واقعاً مدعی است و نشان داده از تیمهای آسیایی فراتر رفته است. امیدوارم بازیکنان جوانی که در این مدت فرصت بازی پیدا کردند، از این تجربه استفاده کرده باشند. این فرصت برای هر بازیکنی پیش نمیآید و این زمان و امکانات همیشه در اختیار همه قرار نمیگیرد.
پیاتزا و فدراسیون ریسک کردند
پاسور اسبق تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: ریسک جوانگرایی را فدراسیون و آقای پیاتزا انجام دادند و امیدوارم نتیجه آن را در بازیهای آسیایی ببینیم. امیدوارم این برنامهریزی جواب بدهد و تیم ملی بتواند در ادامه مسیر، بدون دغدغه سهمیه المپیک را کسب کند و راهی این مسابقات شود، چون حضور در المپیک تأثیر بسیار زیادی در آینده والیبال ایران خواهد داشت. امیدوارم جوانهایی که به آنها بها داده شد و در این دوره فرصت بازی و کسب تجربه پیدا کردند، از این شرایط بهترین استفاده را برده باشند و این تجربه در آینده به دردشان بخورد، چون چنین فرصتی برای هر بازیکنی پیش نمیآید. این زمان، امکانات و اعتمادی که در اختیار این بازیکنان قرار گرفته، برای همه فراهم نمیشود.
حسینی گفت: امیدوارم حداقل در بازیهای آسیایی تیم ملی بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و پس از آن بدون هیچ دغدغه و مشکلی سهمیه المپیک را کسب کنیم و راهی این رقابتها شویم، چون حضور در المپیک تأثیر بسیار زیادی در آینده والیبال ایران دارد.
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