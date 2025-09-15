پیش بینی برداشت بیش از ۳۰ هزار تن انگور از باغات مشگین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مشگین شهر، قطب تولید انگور استان اردبیل، برداشت انگور آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ۳۰ هزار تن انگور مرغوب از ۲۲۰۰ هکتار تاکستان (۱۷۰۰ هکتار سنتی و ۵۰۰ هکتار روسیمی) برداشت شود.

وی افزود: ۱۶ ژنوتیپ انگور از جمله کشمشی بی‌دانه، صاحبی و قره‌شانلی در این شهرستان تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: جشن انگور در ۲۸ شهریور در فخرآباد برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های تولید انگور و فرآورده‌های آن معرفی و عرضه محصول در بازارهای داخلی تسهیل شود.

احدی عالی افزود: باغداران نیز انگور را مستقیماً در مزارع به گردشگران عرضه می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل همچنین نسبت به رهاسازی ضایعات پلاستیکی در مزارع هشدار داد و تأکید کرد: بر اساس ماده ۲۲ آئین‌نامه قانون حفاظت از خاک، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی با اشاره به آثار مخرب ذرات پلاستیک بر محیط زیست، حاصلخیزی خاک، میکروارگانیسم‌های مفید و سلامت انسان، از کشاورزان خواست پس از پایان فصل زراعی، ضایعات پلاستیکی و نوار تیپ را جمع‌آوری کنند.

احدی عالی بر ضرورت مدیریت صحیح این ضایعات برای حفظ کیفیت خاک، محصولات کشاورزی و سلامت عمومی تأکید کرد و خواستار توجه کشاورزان به توصیه‌های کارشناسان شد.