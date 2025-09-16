آغاز برداشت انگور از باغات آذربایجان غربی؛تولید ۲۲۰ هزار تن محصول

محمد رضا اصغری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان یکی از قطب‌های تولید انگور در کشور است، افزود: سطح زیرکشت باغات انگور استان شامل سطح غیربارور حدود ۶۵۰ هکتار اعم از آبی و دیم و سطح زیر کشت بارور بیش از ۲۲ هزار هکتار شامل ۱۶ هزار هکتار آبی و ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار دیم است و شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول دارد.

وی ادامه داد: از مجموع بیش از ۲۲۰ هزار تُن انگور تولیدی در استان ،۱۹۲ هزار تُن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت می‌شود.

اصغری اضافه کرد: انگور دومین محصول باغی استان بوده و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت و برداشت، بسته‌بندی و حمل و نقل انگور فعالیت کرده و از این راه امرار معاش می‌کنند.

آذربایجان غربی رتبه چهارم تولید انگور در کشور

وی با بیان اینکه این استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است، گفت: سالانه بیش از ۴۱۰ تُن جهت تولید آب غوره توسط سه واحد آبغوره گیری به صورت صنعتی در سطح استان مصرف می‌شود، غوره در مصارف خانگی و تهیه سالادها و چاشنی غذاها به کار می‌رود و بخش عمده‌ای از آبغوره در استان نیز به روش سنتی خانگی تهیه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه بخشی از انگور تولیدی استان سالانه به کشورهای همسایه صادر می‌شود، یادآور شد: از کل محصول تولیدی ۶۰ درصد به صورت تازه خوری در استان و سایر نقاط کشور مصرف شده، مقداری نیز صادر شده و بقیه در صنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره انگور فرآوری می‌شود.

اصغری خاطر نشان کرد: بیش از ۶۰ رقم انگور در استان تولید می‌شود از جمله آنها می‌توان به سفید کشمشی، قرمز کشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره کرد، به تازگی ارقام خارجی از جمله فلیم، ترکمن و سایر ارقام در برخی نقاط در حال توسعه است.

تلاش برای افزایش سرانه مصرف انگور

وی در خصوص مشکلات پیش روی باغات انگور استان گفت: عدم اطمینان از بازار فروش، کاهش تولید کشمش و گرایش به تولید محصول تازه خوری، پرورش سنتی در برخی مناطق، هزینه بالای ایستاده کردن باغات انگور، کمبود نقدینگی باغداران و تغییرات اقلیمی و سرمازدگی بخشی از این مشکلات است.

اصغری، روان سازی صادرات محصول انگور و کشمش، تلاش در جهت افزایش مصرف سرانه با اجرای برنامه‌های تبلیغی از رسانه‌های جمعی و غیره و تأمین اعتبار تسهیلاتی لازم برای ایستاده کردن باغات را بخشی از راهکارهای رفع مشکلات پیش روی باغات عنوان کرد.

وی با اشاره اهمیت انگور در اشتغالزیی این محصول در بخش کشاورزی افزود: با اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر به طور مستقیم و ثابت و ۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر روز به طور فصلی برای خدمات کارگری و صنایع جانبی و حمل و نقل جایگاه خوبی را در استان بازکرده است.

زمان برداشت انگور برحسب ارقام و مناطق استان از شهریور ماه تا اواخر مهر ماه است.