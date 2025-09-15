ایمانعلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشنواره ملی انگور مشگینشهر که برای سومین سال متوالی برگزار خواهد شد، به عنوان یکی از رویدادهای شاخص کشاورزی و گردشگری در استان اردبیل شناخته میشود.
وی افزود: این جشنواره نخستین بار در سال ۱۴۰۳ با شکل ملی برگزار شد و امسال نیز با برنامهریزی گستردهتر ادامه یافته است.
رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مشگینشهر با اشاره به اینکه این رویداد بهانهای است برای تقدیر از باغداران زحمتکش و نمایش تنوع بینظیر محصولات وابسته به انگور در منطقه، بیان کرد: جشنواره ملی انگور مشگینشهر تنها یک نمایشگاه محصولات کشاورزی نیست بلکه نمایشی از فرهنگ، تاریخ و طبیعت غنی منطقه است.
ایمانی افزود: این رویداد فرصتی است برای توسعه گردشگری، تشویق تولیدکنندگان و ایجاد نشاط اجتماعی و اگرچه برگزاری چنین جشنوارههایی میتواند نقشی کلیدی در معرفی پتانسیلهای منطقه ایفا کند، اما تداوم و گسترش آنها نیازمند حمایت بیشتر مسئولان و مشارکت فعال مردم است.
وی افزود: در حاشیه این جشنواره، برنامههای متنوع فرهنگی و هنری تدارک دیده شده است که از جمله آنها میتوان به
برپایی غرفههای عرضه انگور، صنایع دستی و محصولات بومی، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری محلی و برگزاری مسابقات و برنامههای تفریحی برای بازدیدکنندگان اشاره کرد.
ایمانی گفت: تاریخ برگزاری این جشنواره روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ از ساعات ۱۰ تا ۱۸ در شهر فخرآباد مشگینشهر خواهد بود.
